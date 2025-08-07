Balón de Oro: Moisés Caicedo se muestra humilde al no ser nominado

Después de haber sido clave en los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes, Moisés Caicedo fue sorprendido al no aparecer entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025. En una entrevista exclusiva con SportsCenter, el mediocampista ecuatoriano mantuvo la compostura: “Quiero ser un jugador que ayuda a su equipo, que se motiva por ser titular y ganar partidos. Si no estoy, a seguir trabajando. Felicidades a los nominados”.

¿Cómo reaccionó Caicedo tras conocerse la lista?

Caicedo se mostró tranquilo y centrado en lo que considera más importante: contribuir al equipo. “Estoy muy agradecido con Dios. Si no estoy, a seguir trabajando y felicidades a los que están nominados”, expresó, minimizando el agravio por no haber sido incluido en la lista de nominados al máximo premio individual del fútbol.

¿Cuáles fueron sus logros destacados esta temporada?

El mediocampista ecuatoriano fue pieza clave en la campaña del Chelsea, siendo decisivo en los títulos conseguidos:

Conference League 2024–25 , con actuaciones sólidas que lo posicionaron como un motor en el mediocampo.

, con actuaciones sólidas que lo posicionaron como un motor en el mediocampo. Mundial de Clubes 2025, donde fue nombrado Balón de Bronce, otorgado al tercer mejor jugador del torneo tras una Final de alto nivel con Chelsea campeón.

Además, su consistencia y rendimiento le valieron reconocimientos individuales como mejor jugador del partido en partidos decisivos y un índice destacado en valoraciones de rendimiento como las del Observatorio CIES.

¿Qué mensaje dejó para el futuro?

Caicedo lanzó un mensaje de optimismo y trabajo constante: “Quiero ser un jugador que ayuda a su equipo… a seguir trabajando”. Asimismo, recordó que tomó decisiones complicadas (como su fichaje al Chelsea) con confianza: “El tiempo de Dios es perfecto… esto es fútbol y recibirás críticas”. Su postura refleja una filosofía enfocada en el esfuerzo diario más que en el reconocimiento individual.