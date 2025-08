¿Cuánto sabes sobre Jannik Sinner?

Durante varios años, los expertos apuntaron a Jannik Sinner como uno de los tenistas llamados a dominar el circuito en los años venideros, junto a Carlos Alcaraz, en una etapa de cambio generacional.

Si bien el deporte profesional a menudo es testigo de jóvenes promesas que no llegan a cumplir su supuesto destino, no parece que vaya a ser el caso del tenista pelirrojo, quien poco a poco va refrendando con resultados las esperanzas que siempre hubo puestas en él.

Y es así que se ha convertido, por méritos propios, en uno de los mejores tenistas del mundo.

1. ¿En qué ciudad nació Jannik Sinner?

a) Roma

b) San Candido

c) Milán

2. Su familia es de origen:

a) Aleman

b) Irlandés

c) Sueco

3. ¿En qué deporte destacó antes de dedicarse por completo al tenis?

a) Fútbol

b) Natación

c) Esquí

4. Nació el 21 de agosto de 2001 y es jugador profesional desde:

a) 2017

b) 2018

c) 2019

5. ¿Cuánto mide Jannik Sinner?

a) 1,71 metros

b) 1,81 metros

c) 1,91 metros

6. ¿A quién venció en la final del Abierto de Australia en 2024, obteniendo su primer Grand Slam?

a) Novak Djokovic

b) Daniil Medvédev

c) Carlos Alcaraz

Jannik Sinner Actualmente ocupa la primera posición en el ranking mundial de la ATP, siendo el primer italiano en conseguirlo. Es el campeón vigente del Abierto de Australia, del Abierto de Estados Unidos y del Campeonato de Wimbledon. Foto: Winbledon.

7. ¿Desde cuándo es el jugador número uno de la ATP, posición que sigue ocupando hasta julio de 2025?

a) Marzo de 2024

b) Junio de 2024

c) Septiembre de 2014

8. Torneo de 2024 en el que dio positivo a una sustancia prohibida, que derivó en una batalla legal y en una suspensión de tres meses en 2025:

a) BNP Paribas Open – Indian Wells

b) ATP World Tour Masters – Shanghái

c) ATP World Tour Masters –Roma

9. Es fan de este equipo de fútbol:

a) A.C. Milan

b) F.C. Bayern Munich

c) Paris Saint-Germain F.C.

10. ¿En qué año fue finalista de Roland Garros, único Grand Slam que no ha ganado?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

11. ¿Cuál de estos torneos ha ganado en dos ocasiones?

a) Abierto de Australia

b) Campeonato de Wimbledon

c) Abierto de Estados Unidos

12. ¿Quién fue su ídolo de infancia?

a) Rafael Nadal

b) Roger Federer

c) Novak Djokovic

Respuestas:

1 b / 2 a / 3 c / 4 b / 5 c / 6 b / 7 b / 8 a / 9 a / 10 c / 11 a / 12 b

Aciertos:

1-4 Principiante: No pareces ser fan de este tenista, el actual número uno del mundo.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Seguramente aprendiste cosas que no sabías sobre su vida y su carrera.

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! El mismo Jannik Sinner está sorprendido por tu resultado.