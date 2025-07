Francisco, el joven arquero ecuatoriano que brilla en la MLS Next y sueña con la Tri

Francisco Toasa Wilkes, conocido como #LasManosDeTakoma, es uno de los arqueros ecuatorianos más prometedores del fútbol juvenil en Estados Unidos. Con apenas 15 años, ya destaca como portero titular del Achilles FC en la MLS Next, el torneo de juveniles más importante del país.

PUBLICIDAD

Hijo de padre ecuatoriano y madre estadounidense, Francisco creció con la pasión por el fútbol gracias a su papá, quien también fue portero. “Me gustó el fútbol cuando tuve 6 años, mi papá jugó como portero y me encantaba verlo jugar. Me gustó la idea y me inscribió en un equipo”, recuerda el joven guardameta.

Francisco Toasa Wilkes en el complejo de IDV

Vive en Takoma, cerca de Washington DC, y de allí toma el apodo #LasManosDeTakoma, en referencia al histórico arquero ecuatoriano José Francisco Cevallos, apodado “Las manos del Ecuador”.

Francisco no solo se ha consolidado como titular en el Achilles FC, sino que también es seleccionado del estado de Maryland. Además, cuenta con un entrenador personal: el alemán Christian Eubanks, quien lo prepara técnicamente desde hace cinco años.

Francisco Toasa Wilkes en el complejo de IDV

Sueño ecuatoriano

A inicios de junio, Francisco cerró una temporada intensa en la MLS Next, y la semana pasada viajó a Quito para disputar la Copa Promesas, un torneo organizado por Independiente del Valle (IDV) con sus franquicias internacionales. En este campeonato defendió el arco de la escuela IDV de Chile, donde alternó la titularidad y dejó grandes sensaciones.

“Fuimos al complejo de IDV por una semana, vi que hay jugadores muy fuertes. Se nota que les encanta el fútbol y me dio la sensación que son muy profesionales”, dijo el joven arquero, quien disfrutó de la convivencia con los jugadores de los Rayados del Valle.

Sobre su futuro, no duda: “Me gustaría jugar en un Mundial con la Selección del Ecuador. También me gustaría jugar en Independiente del Valle”, comentó. Entre sus ídolos bajo los tres palos destacan, Cevallos, Alexander Domínguez y el actual arquero de La Tri, Hernán Galíndez.

Con solo 15 años, Francisco ya acumula experiencias en campamentos de entrenamiento en Europa. En agosto próximo tiene previsto asistir a un campamento exclusivo para arqueros en el continente europeo, un paso más hacia su gran sueño de vestir la camiseta de la Selección de Ecuador.