Por esto Cristiano Ronaldo no jugó el Mundial de Clubes con River Plate

“Hoy lo puedo contar”, afirmó Gallardo, revelando que hizo un contacto informal con Cristiano Ronaldo en marzo para analizar su posible llegada a River para el Mundial de Clubes.

En sus declaraciones, el técnico explicó:

“Tuve la suerte de dirigirlo en un partido que me invitaron a Arabia y me encontró no solamente con un gran profesional sino con una buena persona. Quedamos con una relación en estos meses. Fue a mediados de marzo, una cosa informal a través de un amigo en común”

Al preguntarle directamente por su propuesta, Gallardo detalló:

“Le dije ‘che, hay un Mundial de Clubes que tal vez… Un jugador como vos, que marcó una época. ¿No tenés intenciones de jugarlo?’”

Sobre la reacción de Ronaldo, sostuvo:

“No solamente se sintió reconocido, sino que lo evaluó, lo pensó y después dijo ‘yo tengo que preparar la temporada que viene’”.“Fue una cosa informal, pero si picaba, picaba”

Gallardo destacó que mantuvo la discreción durante meses: “Si picaba, picaba. Y mirá hasta qué punto fue informal el contacto, que él se encargó de hacerlo público... como muchas cosas que no se saben y otras que se dicen y son mentira. Se encargó de decirlo y ni siquiera mencionó el club, dijo ‘me invitaron de Argentina’”