Sebastián Guayasamín lleva a cabo iniciativa para que el país tenga más pilotos en el futuro

El piloto ecuatoriano, Sebastián Guayasamín, está en busca de nuevos talentos para el automovilismo nacional. Desde el sábado 14 de junio se realiza, en el Scala Shopping, el Torneo ‘Sim Racing’ que nos permite a todos sentir, mediante simuladores de carreras, la adrenalina de los deportes de motores y velocidad hasta el 29 de junio de 2025.

“Si yo quisiera buscar 100 pilotos, debería conseguir 100 autos y todo lo que conlleva eso. No es fácil. Por eso busco iniciativas para fomentar el deporte tuerca en los jóvenes y tener más pilotos de calidad en el futuro aquí en Ecuador. En una conocida película veíamos cómo un muchacho que quedó campeón en el Play Station, llegó luego a ser piloto profesional”, cuenta como un ejemplo, Guayasamín.

Hay todavía muchos días para que la gente participe. “El Scala nos ha prestado este gran espacio en su plaza central donde hemos puesto cuatro simuladores. Las personas muestran algún comprobante de compra y ya pueden participar”, señala el piloto de Rally Dakar, Guayasamín. Los resultados de los participantes se quedan registrados en la página (www.sebastianguayasamin.com) y habrá tres semifinales.

Ecuador. Sebastián Guayasamín en una de sus competencias.

Quienes se clasifiquen a las semifinales, según sus tiempos registrados, serán llamados y notificados. La gran final será el 29 de junio.

“El premio es que los tres mejores pilotos que están en el podio final, se van conmigo a una carrera en el cartódromo Cotopaxi. Allí ya en la acción, vemos cuál es el mejor piloto, y a esa persona le daremos una beca para que corra una fecha del campeonato ecuatoriano de karting oficial. Esa es la forma en que buscamos chicos entusiastas y que pueden tener un gran futuro en la velocidad”, señala Guayasamín.

El piloto piensa firmemente que el karting es el primer paso para soñar en el profesionalismo. “Es un deporte seguro, tiene unos costos controlados y además contamos con el cartódromo Latacunga (Cotopaxi) por ejemplo, a 40 minutos de Quito”.

Todo esto es pensado para personas desde niños de seis años hasta jóvenes de más de 20. Todos van a tener las mismas oportunidades para empezar el camino y llegar a ser un piloto profesional.

Durante todos estos días habrá en este espacio un museo de autos de colección y de competencia, entre los cuales está el auto del Rally Dakar que usó Guayasamín. También está la moto de ‘KaluKa’ Malo, la misma con la que corrió el Dakar 2025.

Están en exhibición también los trajes de competencia, las medallas del Dakar y más. Habrá un Ferrari, un Fiat que ganó el mundial de Rally en 1978, hace casi 50 años. A parte de esto, también habrá sorteos con unos premios increíbles.

“La clave de mi carrera deportiva ha sido construir un ecosistema alrededor mío, donde entra la parte física, la mecánica, los copilotos, pero también mi familia, mis auspiciantes, la prensa que siempre nos ayuda, el sueño de ver a muchos compatriotas en el automovilismo”.

Yo llevo once años corriendo al más alto nivel, pero yo no tuve estas oportunidades de meterme al karting y paso a paso ir creciendo. Me hubiese encantado ir a un centro comercial, demostrar mis habilidades e irme al karting ya a probarme, pero no hay problema. Eso quiero darles a los chicos que están empezando a soñar, a creer que es posible”.

Velocidad. Guayasamín orgulloso con la bandera del Ecuador.

¿Cómo va Guayasamín en la parte deportiva?

Sebastián regresó del Rally Dakar 2025 en enero, y ahora ya piensa en el Dakar 2026. Toda la planificación del año es para el Dakar. Ahora consigue los auspiciantes y mira hacia un cronograma de carreras que le permitan llegar con las “horas de vuelo” suficientes para hacer otro gran Dakar. El sueño de algún día estar en el podio o ganarlo, siempre está vigente.

Siento que estoy en mi mejor momento deportivo en la parte física, en la parte de reacción de conducción me siento muy bien pero todavía falta afinar un poco el vehículo que estamos probando y por ello decidimos correr el campeonato español y ya he corrido tres fechas y estoy tercero en el tablero general , es el mejor torneo que hay en Europa tengo rivales super fuertes con grandes autos, hemos hecho dos podios en tres carreras , la primera fue Guadalajara la segunda fue Extremadura y la tercera Murcia”.

“En el tercero tuve un problema en la caja de cambios estábamos liderando y tuvimos que abandonar faltando 150 K. El terreno estaba muy duro y casi todos abandonaron. Por este periplo en España hay dos equipos uno en Suecia y uno en Francia que me han llamado para que yo sea el piloto de ellos en 2026 pensando en el Dakar. Van a haber cambios en el Dakar para mi estamos decidiendo en qué categoría estaré. Me interesa mucho mantener mis auspiciantes locales como el Runa. Si pasas a un equipo más grande ellos te ponen el copiloto entonces no sé qué pasará con Acosta. Lo cierto es que me faltan tres carreras por correr en España y ahora marcho tercero en la general, así que seguiremos en esta lucha, siempre pensando en la preparación para el siguiente Rally Dakar”, contó Guayasamín a Metro.