¿Barcelona SC sigue con vida en Copa Libertadores o solo es un sueño?

Barcelona SC demostró que su cuco es la Copa Libertadores, no por no conseguir este título internacional sino porque en verdad revela la mala estructura de juego en sus campañas más deprimentes. Actualmente, deja claro que no posee una configuración clara de juego y que existen problemas en su desarrollo de jugo individual.

Los ‘Toreros’ apenas han conseguido cuatro unidades en 5 fechas: una victoria contra IDV y un empate contra River Plate en el Más Monumental. Lastimosamente, este “buen inicio” terminó por empañarse con tres derrotas consecutivas (dos en calidad de local).

¿Existen posibilidades matemáticas?

Aunque matemáticamente tiene oportunidades de meterse a octavos de final o pelear por el repechaje a la Sudamericana, la realidad puede ser más deprimente que lo mostrado por Janner Corozo este miércoles 14 de mayo.

El ofensivo de Barcelona SC no pudo controlar tan siquiera el manejo del balón, peor aún poder burlar a los defensas del equipo ‘Crema’. Así, se resume las posibilidades del ‘Ídolo’ que debe rogar que IDV no suma en Argentina y lograr una victoria significativa en el estadio Banco Guayaquil en la última fecha de la ‘Gloria Eterna’.

Además, de estar expectante que el equipo ‘Millonario’ termine por acabar con los dirigidos por Jorge Fossati.

En conclusión, Barcelona está a un empate de quedarse sin torneos internacionales en pleno Centenario. El único bálsamo que le queda a la hincha del astillero es que llevan una buena temporada en el torneo ecuatoriano.