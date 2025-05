Barcelona SC: ¿El verdadero culpable es Janner Corozo?

Barcelona no jugó a nada este miércoles 14 de mayo , el esquema táctico parece resumirse a una palabra: pelotazo. En conjunto los ‘toreros’ decepcionaron, pero en lo individual las criticas se enfocaron en el extremo ofensivo Janner Corozo.

¿Corozo es el verdadero culpable?

Hasta su pasada convocatoria a la selección, el jugador de 29 años, demostró tener una capacidad para desarmar a la zaga rival con su atrevimiento, disparo de media distancia y regates. Pero, actualmente, no puede ni si quiera parar un esférico.

Contrario a lo que la mayoría de los hinchas resalta, el guayaquileño no es el culpable. Lo que sucede es que el esquema táctico ya no está jugando para él o, lastimosamente, ya no lo logra. Lo cual ha ayudado a bajar su nivel y meterse en una debacle que perjudica al club.

En los partidos donde fue protagonista, se ve que su mancha de calor (incidencia en el campo) fue de ¾ de cancha para adelante, más que nada en el área rival. Además de apuntar a realizar breves retrocesos para ayudar en la salida.

No obstante, en sus últimos cotejos se ha visto mayormente retrasado lo cual refleja que Barcelona ha perdido la verticalidad y con ello las generaciones de peligro en contra de sus rivales. Incluso, ahora Corozo ni siquiera pisa el arco contrario por el afán de encontrarse con el esférico.

Un comparativo evidente puede ser el cotejo con Corinthians, donde la recuperación de Souza y su alianza con Brian Oyola y Valiente, permitían que Janner se descuelgue por su banda y termine por conectar con Rivero.

¿Cuál es la solución?

Se puede esperar el retorno de Joao Rojas para poder dejar más libre a Corozo y jugar vertiginosidad al juego. Además, el trabajo desde la defensa es fundamental, para dejar de apelar al pelotazo que ensucia y perjudica al club con más copas nacionales del Ecuador.