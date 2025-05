¡No es el fútbol! El deporte al que es aficionado el Papa León XIV

Tras dos días de cónclave y cuatro votaciones, la emblemática fumata blanca emergió de la Capilla Sixtina a las 18:07 del jueves, marcando el inicio del pontificado de León XIV, nombre elegido por el estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, quien sucede al Papa Francisco.

Un pontífice histórico y moderno

León XIV se convierte en el primer Papa estadounidense en la historia, lo que ha generado un gran impacto tanto en el Vaticano como en redes sociales, donde su elección ha sido recibida con entusiasmo. Su perfil cercano y moderno ha llamado la atención de muchos, destacándose como uno de los hombres de confianza del Papa emérito.

papa León XIV

Pero más allá de su trayectoria eclesiástica, lo que realmente ha sorprendido es una de sus aficiones personales: el tenis. A diferencia de lo habitual en los líderes religiosos, el nuevo pontífice tiene una pasión muy concreta por este deporte.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicar, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”, confesó León XIV en una entrevista previa con Augustinian Order.

Para el nuevo Papa, el deporte representa una vía de desconexión en su ajetreada agenda.

“El tenis me ayuda a relajarme. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello. También me gusta leer, caminar, viajar y disfrutar del campo”, comentó.

Un líder con visión reformista

Siendo uno de los protegidos de Francisco, se espera que León XIV continúe el legado reformista de su antecesor, aunque imprimiendo su propio estilo: reflexivo, tranquilo y con un enfoque personal que lo conecta con su afición deportiva.

La Iglesia Católica, bajo su liderazgo, apunta a mantener el rumbo de apertura y cercanía iniciado por Francisco, pero con la impronta de un Papa que, además de su vocación espiritual, encuentra en el tenis una manera de desconectar y reflexionar.