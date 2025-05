“Jugadores sin alma, suden la camiseta”: los cánticos de la hinchada de LDU que alteraron a Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

La Fecha 11 de la LigaPro dejó mucho más que un empate para la ‘U’. Liga de Quito igualó 2-2 ante El Nacional en un duelo con sabor amargo para los albos. Sin embargo, lo que más retumbó no fue el marcador, sino las declaraciones explosivas de su entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez, quien no se guardó nada en la rueda de prensa posterior.

El técnico argentino mostró su molestia por lo que considera un ambiente hostil para sus dirigidos. “Jugamos en un ambiente que no colabora. El futbolista quiere el apoyo de la gente, no quiere que lo insulten. Este club tiene esa particularidad: no hay apoyo”, disparó Sánchez, dejando entrever una fractura entre la afición y el plantel.

Una hinchada dividida que se fue en contra de su entrenador y jugadores

Las palabras del estratega generaron malestar entre los hinchas de Liga, aumento la tensión entre el entrenador y la hinchada.

Durante el partido, se escucharon muchos gritos en contra de los jugadores para que respondan desde lo deportivo, de hecho, en la semana se pudo observar algunos cánticos en redes sociales que se hicieron eco en el partido ante El Nacional.

“Jugadores sin alma, suden la camiseta que para eso les pagan. Respeten los colores, respeten a la hinchada...”, era uno de los cánticos de la hinchada de la ‘U’.

Con este empate, Liga de Quito se mantiene en el quinto lugar de la tabla, aún dentro del grupo de los seis primeros, pero con el riesgo latente de que Independiente del Valle y Barcelona SC amplíen la brecha a 8 puntos si ganan sus respectivos partidos.