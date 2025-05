El duro mensaje del presidente de Barcelona SC a su hinchada

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, respondió a las críticas por la baja asistencia a través de sus redes sociales. En respuesta a un comentario de la periodista Johanna Calderón, quien cuestionó la planificación del evento, Álvarez afirmó:​

“Hola Johanna, los que vinimos estamos pasando espectacular. Celebrando a nuestro amado equipo, en su cumpleaños número 100, hicimos algo gigantesco. Y créame que esto no se hace en 3 días, tenemos meses organizándolo”.​

Además, el dirigente hizo un llamado a la reflexión para los aficionados que no asistieron:​

“Nota: es el cumpleaños número 100 de Barcelona SC, no se podía faltar, ¿al cumpleaños de papá y mamá no vamos a ir? No hay excusa alguna, teníamos que reventar el estadio y que quede para el análisis de los barcelonistas, tenemos que estar siempre, no solo en las buenas y en partidos atractivos”. ​

Una carta emotiva para los hinchas

Previo al evento, Álvarez compartió una carta dirigida a los socios e hinchas del club, en la que expresó su orgullo por liderar la institución en una fecha tan significativa. En la misiva, destacó.

“Este centenario no es un final. Es el comienzo de algo aún más grande. Y solo lo lograremos si caminamos juntos, como lo hemos hecho durante un siglo”. ​

El partido y las festividades

En el encuentro amistoso, Barcelona SC venció 4-0 al Pachuca, ofreciendo un espectáculo deportivo a los asistentes. La jornada también contó con homenajes a glorias del club y un show de luces y pirotecnia que marcó el inicio del centenario.​

Un llamado a la unidad y compromiso

Las palabras de Álvarez reflejan la importancia de la unión y el compromiso de la hinchada en momentos clave para la institución. La Noche Centenario, más allá de ser una celebración, fue una oportunidad para reforzar los lazos entre el club y su afición, recordando que el apoyo constante es fundamental para el crecimiento y éxito de Barcelona SC.