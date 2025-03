Jorge Célico recalca el mayor error de Beccacece y frena el ascenso de Ecuador

Sebastián Beccacece, en cada partido, ha encontrado el tono para sacar lo mejor de la Selección de Ecuador. Aunque, su dinámica de incluir jugadores juveniles en el proceso ha terminado por generar una discusión de los intereses detrás de esos accionares.

PUBLICIDAD

Sorprende cómo usó esta estrategia de sparring invitados para incorporar jugadores como Yaimar Medina (jugó contra Brasil), Kenny Arroyo ( debutó ante Uruguay) y, ahora, Darwin Guagua (entró de titular contra Chile).

Los anecdótico es que estos comportamientos lo hace en partidos complicados, donde nos llevamos el empate o estamos por debajo en el marcador. Se ha tildado que la Tri es un almanaque para exhibir jugadores y venderlos.

Sebastián Beccacece. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) (Franklin Jacome/Getty Images)

Jorge Célico, entrenador del Club Sport Emelec, ha señalado que el comportamiento de Beccacece no responde a lo que un seleccionado debe tener.

Palabras de Jorge Célico

“Creo que a la selección de mayores deben ir los mejores. Los que tienen mejor rendimiento, los que estén en mejor momento. Los que tengan que sacar adelante al seleccionado”, indicó en declaraciones para Gol Sport Radio.

“Para mí la selección no es para hacer procesos de este tipo. Para hacer procesos están las selecciones inferiores (sub 15, sub 17, sub 20)”, tildó.

“¿Se puede discutir lo que hace Beccacece? Sí. ¿Se puede invalidar lo que el piensa?. Para mí no”, concluyó.