Byron Castillo se burla de Chile pero no recibió el apoyo que esperaba

Si no fuera por el caso Byron Castillo, Ecuador ya estaría clasificado al Mundial 2026. El restarnos tres unidades ha terminado por frenar el ascenso de la Tri lo cual no ha sido olvidado por la fanática ecuatoriana.

Sin embargo, el ‘karma’ aplicó en el fútbol este martes 25 de marzo. Ecuador tuvo en sus manos sellar la eliminación de Chile y prácticamente lo hizo al empatar en el estadio Nacional y condenarlo a pelear por el repechaje.

Byron Castillo, quien fue blanco de un problema legal a inicios del 2022, no dudó en pronunciarse y dedicar un simpático meme. Aunque la publicación causa gracia, no terminó de enganchar a los usuarios quienes lo señalaron como el responsable de la aún no clasificación de la ‘Selección de Todos’.

“Encontré estas llaves, seguramente es de alguien que se quedó afuera. Compartan por favor”, escribió al subir una fotografía de estos elementos con la bandera del ‘La Roja’.

En la caja de los comentarios, muchos lo tildaron que es el culpable además de señalar su nacionalidad. Otros, sin necesidad de ser agresivos, acotaron que aún no se concreta la clasificación y que no es bueno burlarse del rival más aún cuando no es parte de la nómina de la Tri.

¿Chile está eliminado?

Matemáticamente el seleccionado chileno no tiene chances para la clasificación directa, aunque aún puede pelear por el repechaje contra Venezuela y Bolivia.