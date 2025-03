IDV se disculpa por “mofa” al look de Segundo Castillo

(Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Independiente del Valle terminó con el invicto de Segundo Castillo en la presente temporada, los ‘Rayados’ propinaron una goleada este sábado 08 de marzo en el estadio Monumental (0-4). Más allá del marcador, la referencia al look del ‘Mortero’ terminó siendo una broma de mal gusto.

Pronunciamiento del presidente de Barcelona SC

El presidente del ‘ídolo del Astillero’ tachó que no es la primera vez que IDV le falta el respeto a BSC en sus comunicaciones, “con posteos tan desagradables” como el que hizo referencia al look de Sir Second Castle.

En la imagen se observa un look igual al que usó el entrenador ecuatoriano en su partido ante Corinthians, aunque con los colores del IDV y demostrando una retórica y mofa por la elegancia del esmeraldeño.

“Esto no solo es una falta de respeto, adicional a eso incita a la violencia, la cual rechazamos categóricamente. Respeten para que se los respete”, escribió Antonio Alvarez.

Disculpas de IDV

El dos veces campeón de la Copa Sudamericana lanzó un comunicado donde responde a lo acontecido y lamentaron que la publicación se malinterpretó.

“Nuestro espíritu es y será el fomentar la camaradería entre clubes amigos, más aún con uno tan importante e histórico como Barcelona”, agregaron.