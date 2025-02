Congelándose, así lució Messi en un partido de menos 17 grados centígrados

(Photo by Rich Storry/Getty Images)

El aura de Messi se pudo notar en el cotejo celebrado entre el Inter Miami y Kansas City, donde el argentino pudo marcar y demostrar que este tipo de condiciones no merman su desempeño en el campo de juego.

No es la primera vez que juega en bajas temperaturas

Mientras estuvo presente en Francia, vistiendo la casaca del PSG, jugó un cotejo ante el Saint Etienne donde la temperatura estuvo en menos 5 grados centígrados.

En aquella oportunidad el elenco de la capital se impuso 3-1 a domicilio por la jornada 15 del torneo en un encuentro que estuvo marcado por el debut oficial en la institución del defensor central español Sergio Ramos.

Esta sería la temperatura más baja en la que ha jugado Lionel Messi, donde sus seguidores destacaron el profesionalismo que posee el campeón del mundo. “El tipo podría estar descansando en su casa. Pero ahí está, jugando la Concachampions”.

Esta era la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. La vuelta se jugará el martes 25 de febrero de 2025, en el Chase Stadium del Inter Miami.

El excompañero del rosarino y, ahora, técnico del club norteamericano expresó que estas condiciones fueron especiales y agrestes.

“Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo. Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empezás a sentir los pies, las manos”, describió.

“Creo que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores, que han tenido una personalidad bárbara para jugar este tipo de partidos sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto. Y supimos jugarlo y nos llevamos un resultado que obviamente es muy importante para nosotros”, agregó.