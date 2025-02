(Photo by Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Una usuaria en TikTok se planteó una importante duda: ¿Por qué a los hombres no les gusta que una mujer narre fútbol? Ante ello, la profesional Pachu Zubiri aprovechó para establecer dos razones.

PUBLICIDAD

[ Champions League: el ecuatoriano que podría enfrentarse al Real Madrid de Mbappé, Vinícius y AncelottiOpens in new window ]

Para la argentina, quien trabaja como relatora de fútbol bilingüe en Fox Sports Argentina y Mediapro argentina, el machismo es una de las primeras aristas.

Dos razones por la que los hombres no les gusta que una mujer narre fútbol

“Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero es el machista, el machista que no le va a gustar a la mujer en ningún lugar que ocupe”, señaló.

Por su parte, añadió el detalle de la costumbre dentro del ‘Rey de los Deportes’. “Hay un tema de costumbre, tengo 23 años y nunca cuando era chiquita escuché a una relatora”.

“Agarrás a todo el mundo que está acostumbrado a una voz varonil, y agarrás a una mina que biológicamente tiene una voz distinta a la del hombre y claramente va a chocar”, agregó.

Problema de discriminación

Para Pachu, el mayor error que cometen los aficionados del balompié es criticar a todas las mujeres y meterlas en un solo conjunto desprestigiando su trabajo colectivo.

“Y es ahí donde meten a todas las minas en la misma bolsa. A mí me putean por partidos que no hago de un canal donde no trabajo”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Dejó claro que estás en todo tu derecho de aceptar qué te gusta o no escuchar. Lo que no es lo mismo que vayas a discriminar por el detalle que sean mujeres sin detenerte antes a escuchar lo que está diciendo.