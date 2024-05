¿No fue por la farra? Gonzalo Plata se pronuncia sobre la convocatoria a la Copa América

El entrenador Félix Sánchez Bas lanzó la lista de los convocados a la Copa América 2024. Más allá de los tres delanteros nombrados, salta la ausencia de Robert Arboleda y Gonzalo plata.

En las últimas horas la no convocatoria del ofensivo del Al Sadd desató un conjunto de especulaciones, una de ella su altercado al presentarse en un club nocturno entre los partidos amistosos desarrollados en Estados Unidos.

Platita, quien pasó por el Real Valladolid y Sporting de Lisboa, emitió un comunicado donde tacha que su ausencia responde a un factor táctico. Asimismo, descarta haber recibido algún tipo de notificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Pronunciamiento de Gonzalo Plata

“Quiero tomarme un momento para hablar sobre mi ausencia en la convocatoria para la Copa América y aclarar algunas cosas que se han dicho.

Primero que nada, estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido esta temporada. Hemos logrado cosas increíbles con mi club, siendo campeones de liga y copa, y he podido aportar con goles y asistencias. Estoy en mi mejor momento y todo esto ha sido gracias al esfuerzo y el trabajo duro.

Respecto a mi no convocatoria, sé que han habido muchos rumores y comentarios. Hace unos meses, durante una gira con la selección, cometí el error de ir a un lugar en mi día libre, y alguien publicó un video sin nuestra autorización. Quiero dejar claro que no fue un acto de indisciplina y lamento que se haya malinterpretado. Reconozco que fue un error estar en ese lugar inapropiado y aprendo de esta experiencia, pero también fui víctima de una situación en la que se violó mi privacidad.

No he recibido ninguna comunicación oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol diciendo que esa es la razón por la que no me convocaron. Creo que la decisión del entrenador es más técnica ya que otros compañeros sí fueron convocados, de todas maneras respeto la decisión aunque me duele no poder representar a mi país en esta ocasión.

Mi compromiso con la selección sigue siendo total. Voy a seguir trabajando duro para demostrar mi nivel y espero tener la oportunidad de volver a vestir la camiseta de Ecuador. Ante todo que quede claro que he podido cometer errores en mi vida, pero nunca he cometido un acto de indisciplina con mi selección en los 5 años que llevo siendo convocado.

Gracias a todos por su apoyo. Seguiré dando lo mejor de mí en cada partido”, escribió.