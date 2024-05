¿Liga juega cada vez mejor? Las preocupantes palabras del DT Josep Alcácer

Para el entrenador español Josep Alcácer la escuadra de Liga de Quito “cada vez juega mejor”. Las palabras del director técnico, así como la seguidilla de malos resultados han provocado el fastidio de la hinchada alba que pide su salida.

Liga de Quito, después de haber ganado la Copa Sudamericana 2023, Liga Pro 2023 y clasificarse a la Recopa, este presente temporada está a un empate contra Universitario para quedarse sin “pan ni pedazo”.

Los ‘albos’ están, prácticamente, sin oportunidades de ganar la primera etapa. Está eliminado de Copa Libertadores y la Recopa cayó ante Fluminense en el Maracaná. De igual manera, de empatar en el marcador contra Universitario de Perú en Casa Blanca se quedaría sin chances de jugar Sudamericana.

Sumado a estas decepciones, los azucenas cayeron contra Barcelona SC en el Monumental. Pese a estos debacles, Alcácer se mantiene positivo y tiene aún fuerzas para seguir al frente del banquillo.

Palabras de Alcácer

“Yo me siento con mucha fuerza porque me la dan los chicos, creo en este proyecto, en este vestuario, en el trabajo que hacen a diario los chicos y eso me da fuerza para seguir. Creo que el equipo juega cada vez mejor a pesar de que hoy no hemos tenido claridad y nos hemos enfrentado a un gran rival y que ha estado mejor que nosotros más que nada en la primera parte”, dijo en rueda de prensa.

“Yo estoy tranquilo con el trabajo porque los veo a ellos tranquilos, estamos fastidiados y jodidos porque queríamos ganar y no lo conseguimos. Ahora debemos limpiar la cabeza y pensar en lo siguiente”, agregó.

“Seguimos intentándolo y tuvimos alguna situación. Este es un proceso en el que estamos, nos hubiera gustado tener otros resultados, nos hubiera gustado ganar hoy para depender de nosotros. Nos quedan seis puntos en LigaPro, no dependemos de nuestros resultados pero tenemos que ganar esos seis puntos para ver nuestras opciones, pero el no haber ganado hoy aquí lo complica”, acotó sobre las últimas dos fechas del torneo.