¿Mbappé era la “manzana de la discordia”? La respuesta de Luis Enrique sobre la llegada del francés al Real Madrid

La llegada de Kyliam Mbappé al Real Madrid es una situación inminente. Después de su salida del PSG, sin mayor resonancia por parte de la hinchada parisina, ‘Donatello’ quiere ser parte de la historia al vestir la casaca blanca.

Por supuesto, el campeón del mundo en 2018 no se ha referido al tema pero la prensa deportiva ha comenzado a hacer eco con sus excompañeros. Este martes fue blanco de preguntas el entrenador Luis Enrique.

“Pues, yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos. Me recueda a mi tierra, Gijón. Yo soy Gijonés al 100% . ‘Playu’, como nos llamamos entre nosotros y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas”, fueron las palabras del español, el cual esbozó una sonrisa en su rostro.

Una dura realidad

Las palabras del exculé deja entre líneas el detalle que el PSG sin Mbbapé traza un nuevo camino para lo que serán las aspiraciones del conjunto francés. A la par, acotó que ahora se realizarán refuerzos por cada posición, lo que implantará una imagen más competitiva dentro y fuera del camerino.

A la par, fue una correcta manera de indicar que no le importa la situación de un jugador que ya no forma parte del objetivo.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, adelantó, durante su presencia en Buenos Aires para un evento deportivo, que el delantero francés Kylian Mbappé ha firmado como jugador del Real Madrid por las próximas cinco temporadas.

En una entrevista concedida al diario argentino Olé, el dirigente español dio por cerrado el pase del internacional francés al conjunto blanco, algo que hasta ahora ni la entidad ni el propio futbolista han hecho.

Al responder sobre la posibilidad de que Mbappé pueda ganar la Liga de Campeones, algo que jamás logró hacer con el París Saint-Germain, dijo: “Si les han firmado cinco temporadas de contrato, tiene cinco temporadas de oportunidades”.