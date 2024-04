“Soy Kevin de Brownie”, así respondió un jugador profesional tras su comparación con Kevin de Bruyne

En los últimos años, futbolistas colombianos han brillado en los equipos de Argentina. Juan Fernando Quintero en Racing, Miguel Ángel Borja en River Plate y ahora Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata. Este último, es protagonista de un momento curioso tras marcar un golazo a Central Córdoba.

Edwuin Cetré dejó Independiente Medellín tras un tremendo nivel en 2023 por lo que fue transferido a Estudiantes de La Plata a cambio de 2.5 millones de dólares por el 50 % de sus derechos económicos. El colombiano no había marcado en su club aunque venía haciendo destacadas presentaciones, sin embargo el día esperado llegó y el público disfrutó de un verdadero golazo.

EXQUISITA DEFINICIÓN: golazo de Cetré en una jornada espectacular de Estudiantes contra Central Córdoba en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/pQyYUD0HqI — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2024

Los parecidos golazos de Edwin Cetré y Kevin De Bruyne

Esto pasó en la goleada 5-0 de Estudiantes contra Central Córdoba y Edwuin Cetré se mandó un golazo entrando al área por el carril izquierdo, enganchó hacia adentro y remató cruzado al arco y el balón entró por el ángulo.

Recomendados

Lo curioso de esta anotación es que fue muy similar a la que ese mismo día marcó Kevin De Bruyne en la victoria del Manchester City sobre Crystal Palace en la Premier League. Fue tan parecido ese gol, que en ESPN Argentina se atrevieron a llamar a Cetré el ‘De Bruyne de La Plata’.

¡¡TODO ÁNGULO!! Temprano en la mañana del sábado, DE BRUYNE inició la remontada del Manchester City ante Crystal Palace con un golazo nivel #PREMIERxESPN... ¡Todo terminó 4-2 a favor de los Citizens! pic.twitter.com/RmQ7ei6uxU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2024

Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que soltó una carcajada fue Tiago Palacios, jugador de Estudiantes, quien concordó con los periodistas y les dio la razón: “Fue igual, la verdad que un golazo”, dijo para los micrófonos de ESPN.

La divertida respuesta de Cetré a comparación con De Bruyne

La reacción del colombiano no podía faltar y estuvo lleno de mucha diversión tras la respuesta espontánea del jugador: “No, pero me quemé. No soy muy blanco para ser Kevin De Bruyne”, soltó el extremo al ser preguntado por si se considera el ‘De Bruyne de La Plata’.

Después, mientras salía en su vehículo volvió a sorprender en una respuesta inesperada: “No soy Kevin de Bruyne, soy Kevin de Brownie”.