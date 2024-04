Fossati arremete contra Félix Sánchez Bas, las duras declaraciones del exDT de LDU

Fue el 11 de marzo del 2023 cuando el director técnico Félix Sánchez Bas arribó a Ecuador para dirigir la “Selección de Todos”. Un año después el estratega español no termina de convencer al público tricolor, incluso a futuros rivales en las Eliminatorias al Mundial 2026.

12 partidos ha disputado la Tri bajo el comando de Sánchez Bas. En tres cotejos cayó, consiguió 8 victorias y dos empates. Las estadísticas favorecen al español, aunque el juego no ha sido deslumbrante más aún con la calidad de plantilla que poseemos.

Un histórico de Liga de Quito no se calló y fue firme ante la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en contratar al exestratega de Qatar.

Palabras de Jorge Fossati

“Conozco a Sánchez Bas cuando yo era técnico de la selección de Catar, él llega a trabajar con la Sub 14 creo, en una gran academia, por lo que tengo entendido él venía de dirigir a los niños y adolescentes del FC Barcelona”, dijo en una entrevista con Mundo Deportivo.

“El va subiendo escalones en la academia y llega a ser técnico de la Sub 20 y luego de la Sub 23. Cuando nosotros damos un paso al costado de la selección mayor, él queda como interino, en el 2017 él termina la Eliminatoria”, acotó sobre la trayectoria de Bas.

“También me sorprendió al igual que ustedes que la FEF se fijara en él, no discuto su capacidad ni mucho menos, pero es un hombre que desconocía totalmente el mundo futbolístico de Sudamérica, pero bueno, lo trajeron con tiempo y la FEF sabrá por qué”, finalizó su intervención.

Hizo el feo a Liga de Quito

Fossati confesó que no fue a visitar a LDU en su primer cotejo en Perú porque la mayoría de la plantilla es nuevo y no tiene un acercamiento con los mismos.

“Creo que ya no queda nadie más en el plantel (al que dirigió). Solo conozco a Humberto Pretti que hoy dirigirá, no los conozco al cuerpo técnico y a los dirigentes, No sé si les caería bien o mal, por eso evité ir. Llamé ayer por teléfono a preguntar si el doctor Juan Barriga estaba acá, pero me dijeron que ni el está acá”, declaró Fossati en diálogo con la radio Área Deportiva.