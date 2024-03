Los otros deportes que están cautivando a Messi y los practicaría después de su retiro

Una entrevista realizada meses atrás por Lionel Messi ha permitido conocer más sobre la cotidianidad del rosarino. El argentino habló durante su gira en Asia, pero sus declaraciones apenas han salido a la luz y permitió saber cuáles son las demás disciplinas que le atrae.

“Intento disfrutar muchísimo de mi familia. Nada específico, juego con mis hijos. A la pelota o a los videojuegos, lo que cualquier padre puede hacer. La verdad es que a los tres (Thiago, Mateo y Ciro) en este momento les encanta jugar a la pelota. Cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos”, comentó.

Lionel Messi Getty imágenes (Julian Finney/Getty Images)

“Veo todo, me gustan el tenis, el pádel, básquet, y ahora estoy aprendiendo mucho sobre fútbol americano, lo he comprendido más estando cerca en Estados Unidos y lo disfruto”, sorprendió.

Recomendados

También habló de su romance

Para la TV de Arabia Saudita se refirió a la relación que tiene junto a Antonela Roccuzzo. La pareja ha formado tres hijos, donde la confianza y el apoyo han sido sus pilares.

Lionel Messi Getty imágenes (Megan Briggs/Getty Images)

Leo ha sido tildado de carencia de romance, lo cual no ha sido evadido por el actual campeón del mundo.

“No sé, pero soy muy sensible, me considero una persona con un gran corazón”. Y, a pesar de los gestos que se perciben en las redes sociales en fechas especiales de la pareja, indicó: “Tengo mis momentos, mis detalles, pero no me considero muy romántico”.