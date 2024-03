Amenazas de muerte en contra de Ángel Di María: “Dile que a Rosario no vuelva más”

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Ángel Di María, recibió una amenaza de uno de los carteles vinculados con el narcotráfico en la ciudad de Rosario, de la cual es Lionel Messi también. El motivo es debido a que se ha vinculado al ‘fideo’ con un posible regreso a Rosario Central.

Un cartel de nylon negro fue arrojado por un auto frente al country Funes Hills Miraflores, donde suele hospedarse el argentino Ángel Di María junto a su familia cada vez que visita la ciudad de Rosario. El mensaje surge a raíz de sus declaraciones contra los actos violentos de narcotráfico en su ciudad y su posible vuelta al fútbol argentino.

TERRIBLE: CUATRO DISPAROS Y UN FUERTE MENSAJE

Así es la amenaza que recibió el argentino Ángel Di María por parte de una banda criminal y se confirma el motivo. "Dile que a Rosario no vuelva más". https://t.co/IcxnvgeMEC — Diario Diez (@DiarioDiezHn) March 26, 2024

La Policía de Santa Fe y la Justicia provincial investigan cómo pudieron entrar y arrojar el mensaje al padre de Di María con una clara amenaza a su hijo: “Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Además, los encargados de seguridad comentaron que se escucharon cuatro disparos cuando el auto se alejó a gran velocidad. “El contenido de la amenaza no lo vamos a difundir, porque sería hacerle el juego a estas organizaciones criminales que buscan generar conmoción pública”, agregó la policía.

Sigue la investigación: se conocieron más videos del auto Megane gris que dejó una amenaza a la familia Di María 🚨



👉 Alrededor de las 1.25 del lunes se pudo constatar que el vehículo tomó la Ruta 9. El material fue aportado por el Centro de Monitoreo de Funes a la Justicia. pic.twitter.com/sYGWvMnIIb — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 26, 2024

Por su parte, el Club Atlético Rosario Central emitió un comunicado para repudiar las amenazas contra Di María:

“Nos sentimos agraviados, dañados y perjudicados porque este tipo de acciones violentas atentan directamente contra la economía y éxito deportivo de los clubes. No no se puede permitir que quieran amedrentar a los futbolistas o atentar contra ellos y/o sus familiares que son los protagonistas principales de los espectáculos deportivos, así como tampoco se puede permitir la violencia contra ningún actor de la familia del fútbol”.