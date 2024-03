¡La verdadera fiesta! Así festejó Antonela Roccuzzo su cumpleaños

El pasado 26 de febrero la esposa del campeón del mundo Lionel Messi celebró su cumpleaños. Las imágenes liberadas por Antonela Roccuzzo dieron a entender que la celebración como tal no fue rimbombante y más bien un tema intimo.

Un sencillo pastel, junto a figuras de princesas Disney, fue lo que protagonizó el onomástico de la argentina de 36 años. Sin embargo, la verdadera farra ocurrió este sábado 02 de marzo, donde donde figura de las plataformas de música estuvo presente.

El amor de la vida de Lionel Messi lució un vestido pegado y de color café. De igual manera, existieron múltiples invitados y a música estuvo a cargo de Bizarrap. Ahora, un pastel de cuatro pisos fue el protagonista y, como no podía faltar, la presencia del rosarino.

Leo vistió una camiseta blanca y unos pantalones oversize. En esta ocasión dejó atrás el estar descalzó y optó por unas zapatillas blancas, un look bastante relajado para la situación.

Pasado mensaje de amor

“El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona con la que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, supo destacar sobre su esposa en una de sus declaraciones más profundas realizadas en el 2017.