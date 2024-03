Vuelven las emociones de la Liga Pro, ¿dónde ver los partidos?

Terminó la espera, la Liga Pro vuelve este fin de semana con algunos partidos emocionantes donde los clubes comienzan con el objetivo de ser protagonistas en el fútbol ecuatoriano.

El partido que abre la fecha es el del Delfín SC ante el Independiente del Valle, este viernes a las 19:00. El cuadro de los ‘Rayados’ busca su revancha tras haber perdido la final en el 2023 y buscará ser campeón en esta nueva temporada.

El sábado hay tres partidos, Mushuc Runa vs Libertad, Aucas vs Orense y para cerrar el día se dará la visita de Emelec ante el Deportivo Cuenca. Los ‘eléctricos’ quieren volver a tener protagonismo en la parte alta de la tabla, cosa que en el 2023 no sucedió.

Para el domingo, abren la jornada la Universidad Católica vs El Nacional, seguido del Técnico Universitario ante el Cumbayá para cerrar el día Barcelona SC ante el recién ascendido Imbabura. Los ‘toreros’ buscan empezar bien el 2024 donde también jugarán Libertadores.

Viernes 1 de marzo

Delfín vs. Independiente del Valle Estadio Jocay, 19:00

Sábado 2 de marzo

Mushuc Runa vs. Libertad 13:00

Aucas vs. Orense 15:30

Deportivo Cuenca vs. Emelec Estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 18:00

Domingo 3 de marzo

Universidad Católica vs. El Nacional Olímpico Atahualpa a las 13:00

Técnico Universitario vs. Cumbayá en el Estadio Bellavista a las 15:30

Barcelona vs. Imbabura Estadio Banco Pichincha a las 18:00

Lunes 4 de marzo

Liga de Quito vs. Macará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 19:00P

Los partidos de la Liga Pro los puedes ver por StarPlus.