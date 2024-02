El dilema de ⁠la “Tuka Ordóñez” en Aucas: “Me pisotearon como persona y como profesional”

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez vive un infierno en Sociedad Deportiva Aucas donde pasó de ser ídolo a ser olvidado. Días atrás, Danny Walker se refirió al tema del atacante donde expresó que el “cuerpo técnico no lo tiene en cuenta”, por lo que lo entrenan con el equipo de reserva.

En declaraciones con ‘5G’ de Marca 90, la ‘Tuka’ rompió el silencio: “Escuché la entrevista de Danny (Walker). La verdad que… si me estimara, no sé como fuera si no lo hiciera. El trato que he tenido hoy por hoy, imágenes y videos que tengo lo dicen todo”.

ATENCIÓN | Hoy Roberto "tuca" Ordoñez se presentó a los entrenamientos de la reserva en @Aucas45 y no se le permitió el ingreso a las instalaciones del club. pic.twitter.com/QEeCvVPAOq — Pepe Mera (@pep_mera) February 12, 2024

“No dejarte entrar a un entrenamiento es humillante, te pisotean primero como persona y luego como profesional. Tenerte impago casi cinco meses también es humillante. Toda persona que trabaja busca su remuneración. Hoy en mi caso no es así”, dijo refiriéndose al infierno que vive en la actualidad y que, pese a entrenar e ir todos los días, no se ve remunerado.

Esta nota puede interesarte: Ex jugador de Aucas denuncia “estafa” del presidente Danny Walker y afirma que irán a juicio

“Veo que me estima mucho y que tiene el equipo al día, pero creo que se ha olvidado de mí. He querido llegar a un acuerdo de parte mía y de la institución, pero cuando se trata de llegar a un acuerdo es mutuamente”., finalizó Ordóñez quien busca salir del club, pero antes solucionar su tema económico.