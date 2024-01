Joao Rojas se despidió de Monterrey y descargó ante el entrenador: “Me faltó al respeto de una forma humillante”

El futuro de Joao Rojas está definido pues se despidió del Monterrey de México. Sin embargo, su salida ha sido muy mediática y al parecer lo hizo por la puerta de atrás, pues dejó descargó con un mensaje hacia su entrenador Fernando Ortiz.

Joao Rojas estuvo fuera por más de 8 meses tras diagnosticarle una rotura de ligamento cruzado y desde entonces no ha sido el mismo. Ahora, se ha filtrado un mensaje de despedida del jugador ecuatoriano con el plantel en donde aprovechó para descargar, insultar y arremeter en contra de Fernando Ortiz, actual entrenador albiazul.

Joao Rojas firmó hoy la rescisión de contrato con Monterrey y ya es jugador libre.

Opciones en Brasil, Qatar, Rusia y algo en MLS.

Joao Rojas firmó hoy la rescisión de contrato con Monterrey y ya es jugador libre.

Opciones en Brasil, Qatar, Rusia y algo en MLS.

En este momento (entendiendo que el mercado es cambiante) su regreso a Ecuador está descartado.

La relación entre el club y el futbolista terminó caliente al rescindirle el contrato borrándolo del club por no aceptar ninguna oferta y negarse a salir de buena manera. Ante esto, Joao ROjas descargó con un duro mensaje en el grupo de jugadores de Monterrey:

“Hola. Me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son harta pelota, utileros, doctores, mis madrinas de cocina y los directivos, unos caballeros ejemplares”, inició con el mensaje de Joao Rojas.

“Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso, este mensaje va aquí, para todos, así como lo hizo en el camerino. Que bueno que de frente puedo decir lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazo, los quiero y que Dios los guarde siempre”, finalizó.