La reacción de Kitu Díaz sobre la final que jugará LDU vs Fortaleza

Liga de Quito tiene un partido complicado contra Fortaleza este 28 de octubre en el estadio Domingo Burgueño. El Rey de Copas se enfrentará al su tercer club brasileño en finales internacionales, lo cual pone los focos de la atención sobre este posible hito del elenco albo.

La mayoría de los fanáticos del balompié ecuatoriano están haciendo fuerza para que los Universitarios consigan esta copa, aunque algunos prefieren ni siquiera opinan o menospreciar el impacto de este tipo de torneo continentales. Algunos periodistas han hecho de menos el torneo.

Damián Díaz sobre la final de Liga de Quito Captura de pantalla

La semana pasada, el capitán y referente de Barcelona SC fue interrogado sobre esta gran final a nivel Conmebol. Damián “El Kitu” Díaz respondió a la pregunta si le gustaría que la copa se quede en el Ecuador; si LDU triunfa por primera vez repetiríamos ser campeones con distinto club a año seguido (Independiente ganó en 2022).

“Trato de no opinar de otro equipo que no sea Barcelona. Perdona que no te pueda ayudar”, fue la respuesta del argentino nacionalizado. Por supuesto , la postura desató un conjunto de reacciones donde mucho desestimaron la actitud de fanático del 10 del ídolo y que se niega a asumir la importancia de este título para el fútbol nacional.

⚡️Así reaccionó “Kitu” Díaz, cuando le preguntaron sobre la final de la #Sudamericana en la que jugará que #LigadeQuito pic.twitter.com/vtpPFLT3RV — Todos los Deportes en un solo sitio (@GolEcuador) October 19, 2023

Liga va por la quinta corona

Liga de Quito viajó este miércoles a Uruguay para disputar el próximo sábado en Punta del Este la final de la Copa Sudamericana. Representa su octava final internacional en la que buscará contra el Fortaleza brasileño la quinta estrella en su escudo.

El equipo y varios invitados, como exganadores de los anteriores títulos continentales del “Rey de Copas” de Ecuador, viajaron en dos vuelos chárter con la idea de que el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía se enfoque de lleno en la final.

Además de haber ganado la Copa Libertadores de 2008, la Copa Sudamericana de 2009 y las Recopas Sudamericanas de 2009 y 2010, Liga disputó también la final del Mundial de Clubes de 2008 ante el Manchester United, de Inglaterra, la Copa Suruga Bank, contra el Tokio y la final de la Sudamericana de 2011, ante Universidad de Chile.

El cuadro ecuatoriano vive su mejor momento futbolístico, que se refleja no solo en haber accedido a la final de la Sudamericana, sino también encontrarse con la mejor opción para ganar la segunda fase de la Liga ecuatoriana, en procura del título de este año a nivel local.