La derrota sacó los puñetes, hinchas del Olmedo protagonizaron batalla campal

La tarde de este sábado 21 de octubre se jugó un partido con polémica registrada: Olmedo vs 22 de julio Cimarrón Furia Verde. El enfrentamiento respondía al cotejo de vuelta de los 16 vos de final, aunque una derrota desató la irá de los hinchas presentes en Riobamba.

Un solitario tanto provocó que el Ciclón tenga que esperar un año más en el fondo del fútbol nacional a espera de estelarizar en torneos de primera categoría. Sin embargo, este momento fue aprovechado por decenas de fanáticos que invadieron la cancha y comenzaron a agredir a los rivales.

Pelea campal en el fútbol ecuatoriano Captura de pantalla

El comentarista que estaba al tanto de los sucesos, explotó de coraje por la actitud tan inesperada pero reprochable de los asistentes del escenario deportivo. Acotó que espera que existan sanciones.

“Les están agrediendo a los jugadores visitantes. La Policía tiene que detener a estos elementos vandálicos, a estos vándalos. Esto no es Riobamba, realmente lo que están haciendo no tiene nombre. Estos vándalos no se lo que realmente son”, enfatizó en un inicio.

#FutbolEcuatoriano

Chimborazo :

Después de perder 0 a 1 y quedar eliminados en el Ascenso Nacional, hinchas del Olmedo ingresaron a la cancha para agredir a jugadores del 22 de Julio y también a los árbitros pic.twitter.com/qlQ1RuoSWx — Minuto & Medio (@MinMedio) October 21, 2023

“Ganó bien el otro equipo, no sean tan hijos de la grandísima. Están haciéndole quedar mal a Riobamba, sean buenos perdedores. Los que tienen la culpa los que no armaron bien el equipo, no los jugadores rivales. ¿Qué culpa tienen ellos?”, finalizó una vez las víctimas lograron refugiarse en los camerinos.

Problemas del cotejo

El partido llegó a realizarse después que el equipo riobambeño presentara los documentos necesarios en una audiencias con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el 19 de octubre.

La sanción de Olmedo había sido por inscribir jugadores, cuando supuestamente se encontraban con prohibición de hacerlo, pero los dirigentes negaron este hecho y lo demostraron.