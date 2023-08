Así fue el relato del periodista ‘Bambino’ Pons con la canción de Shakira, Quevedo y BZRP durante la Premier League

El popular relator de fútbol y periodista, Juan Manuel “Bambino” Pons, lo volvió hacer. Ahora con el Arsenal de Mikel Arteta, el argentino relató el gol al ritmo de Quevedo y BZRP. El periodista está renovando su ‘playlist’ con canciones más modernas que son un ingrediente especial para mirar el fútbol inglés.

El singular cántico del Bambino se está haciendo viral pues normalmente el argentino usaba canciones de rock clásicos pero en la presente temporada anda actualizado en las nuevas modas. En esta ocasión, con el penal de Martín Odegaard para la victoria del Arsenal 1-0 ante el Crystal Palace, entonó el ritmo de la “Music Sessions #52″ o más conocida como ‘Quédate’ de BZRP y Quevedo.

JAJAJA, BAMBINO PONS MODO BIZARRAP EN LA PREMIER LEAGUE. 😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/08ej6M4qn0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 21, 2023

También lo hace al ritmo de Shakira

En la jornada 1 de la Premier League de Inglaterra, en el empate del Liverpool ante el Chelsea, el gol de los de Anfield lo hizo el colombiano Luis Díaz, por lo que el ‘Bambino’ Pons relató el tanto al ritmo de Shakira y BZRP, con su tema: “Music Sessions #53”, la que le dedicó a Piqué.

“Uuuuuu el gol lo hizo Luchito, y fue del Liverpool, y fue en Anfield Road, y fue del tiburón...”, cantó el argentino.

"Esta es de Shakira, para vos y Bizarrap..."



😅 El Bambino Pons, es lo más grande que hay.pic.twitter.com/xruUxJRA8P — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) August 19, 2023

Los clásicos del ‘Bambino’

En un partido del Manchester United, con Cristiano Ronaldo, a los 47′ del primer tiempo. Cuando faltaban segundos para que el árbitro mande al descanso, llegó el gol de ‘Batipibe’, como el argentino llamaba a Cristiano hace varios años. Fue entonces que el portugués convirtió después de 12 años con la camiseta del United.

Mientras tanto, el Bambino hizo lo que tenía que hacer, cantar al ritmo de Welcome To The Jungle con la letra cambiada: “Este es Ronaldo, que volvió al United....”

GOL DE CRISTIANO RONALDO EN SU DEBUT Y CÁNTICO DEL BAMBINO PONS: LA JORNADA PERFECTA EN LA #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/IyUxRJR2LO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2021

Thierry Henry reaccionó a sus goles con el relato del ‘Bambino’

En su momento, una vez que el francés Thierry Henry visitó Argentina, le hicieron escuchar uno de sus goles con el Arsenal con el relato del ‘Bambino’ y así fue su reacción.

