“Son colombianos y están jugando como ecuatorianos”, denuncia jugador profesional sobre compañeros en Liga Pro

A lo largo de la historia, el fútbol ecuatoriano ha sufrido varios ejemplos de adulteración de documentos en ciertos jugadores. Uno de los últimos casos que sufrió el fútbol de Ecuador es lo que pasó con Byron Castillo y la sanción que recibió la FEF para las Eliminatorias para el Mundial 2026, pese a que se ha apelado a dicha sanción y el caso aún no ha sido esclarecido.

En esta ocasión, Jonathan González, jugador profesional, denunció para “Fútbol sin Cassette” sobre este tema y que está vigente en el torneo ecuatoriano: “Aparte de mí fueron otros jugadores que son colombianos e incluso están jugando como ecuatorianos, no voy a hablar sobre ellos, se están ganando su pan de cada día. Uno no sabe las adversidades que tienen”.

'Aparte de mí fueron otros jugadores que son colombianos e incluso están jugando como ecuatorianos, no voy a hablar sobre ellos, se están ganando su pan de cada día. Uno no sabe las adversidades que tienen'



Jonathan González, @f_sin_cassette/@joacosaavedraq pic.twitter.com/B1g4sZLlxU — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) August 18, 2023

“En Diciembre de 2017 que estuve en Liga de Quito, me notificaron que debía presentarme en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me presenté en 2018. Me perjudicaron en la FEF porque me pidieron que diga todo y solo me pondrían 6 meses. Pero no fue así, y terminé pagando un año”, agregó el jugador sobre cómo fue su proceso y declaraciones con la FEF.

“Yo tenía la posibilidad de ir a Delfín (...) hasta que apareció el Deportivo Cuenca gracias a Pepe Chamorro. No te puedo decir quien estaba en ese momento, no voy a decir nombres pero estaba el Coronel Jara. Aparte de mí fueron otros jugadores que son colombianos, e incluso están jugando como ecuatorianos. Ahora hay que seguir trabajando”, finalizó.

💣 💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

¿Hay colombianos jugando como ecuatorianos en la LigaPro?



Jonathan González “Recuerdo que estaba el Coronel Jara. Aparte de mí fueron otros jugadores que son colombianos e incluso están jugando como ecuatorianos pero yo para que voy a hablar, a… pic.twitter.com/aArDCivzSN — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) August 18, 2023

Otros casos conocidos

Ángel Cheme es uno de los más recordados. El volante de Espoli, desde el 2006 hasta el 2010, jugó con el nombre de Gonzalo Chila, falsificando documentos. Fue suspendido por dos años.

El volante de Espoli, desde el 2006 hasta el 2010, jugó con el nombre de Gonzalo Chila, falsificando documentos. Fue suspendido por dos años. Moisés Cuero, en 1999 el delantero jugó un Sudamericano Sub 17 con 20 años bajo el nombre de Alberto Cuero. El caso fue descubierto por la FEF y esta lo sancionó de por vida. Sin embargo, cumplió seis meses de suspensión por decisión del Tribunal Constitucional.

en 1999 el delantero jugó un Sudamericano Sub 17 con 20 años bajo el nombre de Alberto Cuero. El caso fue descubierto por la FEF y esta lo sancionó de por vida. Sin embargo, cumplió seis meses de suspensión por decisión del Tribunal Constitucional. Carlos Quiñónez y Andrés Quiñónez también estuvieron en el Sudamericano Sub 17 de 1999. Ambos, ya eran mayores de edad. Además, con la falsificación de documentos se hicieron pasar por mellizos sin ser ni siquiera hermanos. Al final se descubrió que fueron inscritos tardíamente en Esmeraldas. Cumplieron seis meses de suspensión.

también estuvieron en el Sudamericano Sub 17 de 1999. Ambos, ya eran mayores de edad. Además, con la falsificación de documentos se hicieron pasar por mellizos sin ser ni siquiera hermanos. Al final se descubrió que fueron inscritos tardíamente en Esmeraldas. Cumplieron seis meses de suspensión. Walter Ayoví, el defensor zurdo también fue acusado por rebajarse dos años cuando jugó con la Selección Sub 17 de 1999. El jugador se hacía llamar Walter Corozo Alman y en realidad tenía 19 años. La FEF sancionó con seis meses de suspensión.