El ‘shopping’ es parte de la rutina de los jugadores de IDV, ¿que no más le compran a Emanuel?

El Independiente Del Valle se mide ante el Deportivo Pereira por la ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores este dos de agosto a las 19:00, y los jugadores aprovechan para hacer sus compras en su momento libre a Emanuel “El Poeta Callejero”.

En un diálogo con Metro Ecuador desde el lobby del hotel donde se hospeda el IDV, Emanuel nos contó los artículos más solicitados por los jugadores.

“Vendo de todo, ropa, lociones, relojes, camisetas y más cosas de marcas internacionales. Los jugadores son mis amigos, yo vengo desde Medellín”, mencionó sobre los artículos que comercializa y que lo hace exclusivamente para jugadores de fútbol.

“Algunas camisetas son de jugadores que me regalan para venderlas. Me dan de selecciones y de todos los equipos”, explicó que las camisetas son originales, tienen el número y nombre de jugadores profesionales.

¿Qué es lo que más vende?

Sobre lo que más se vende señaló que la ropa, los zapatos y los relojes son los artículos más solicitados. “Ya me compraron los zapatos que traje, no me quede con ninguno”, señaló Emanuel.

Finalmente, entre las anécdotas contó que uno de los muchachos de IDV le obsequió entradas para el partido por lo que esta noche viajará a Pereira para disfrutar del cotejo de Libertadores.