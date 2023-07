“Con todo lo que he bebido, parece que tengo 57 años”: Nick Kyrgios

En los últimos años, Nick Kyrgios se ha convertido en uno de los tenistas más polémicos, gracias a su particular personalidad.

Y es que no sólo su actitud fuera del campo es algo que ha generado curiosidad en el medio deportivo, pues el australiano tiene una peculiar manera de jugar en la cancha.

El polemico Nick Kyrgios

Hace algunas semanas, un documental reveló los fuertes problemas de depresión que atravesó el tenista en un tramo de su vida, justo cuando cayó en la Final de Wimbledon 2019, ante Rafael Nadal.

Nick pensó, incluso, en el suicidio, por lo que tuvo que ser internado para ayudarlo a salir adelante de sus conflictos mentales.

“Esa presión, tener todos los ojos puestos en ti, la expectativa, no podía lidiar con eso. Odiaba el tipo de persona que era. Estaba bebiendo, abusando de las drogas, perdí la relación con mi familia, alejé a todos mis amigos cercanos.

“Se notaba que estaba sufriendo. Todo mi brazo estaba cubierto de cicatrices, es por eso que en realidad compré mi manga para cubrirlo todo. Realmente estaba contemplando si quería suicidarme. Perdí en Wimbledon. Me desperté, y mi papá estaba sentado a mi lado en la cama y estaba llorando sin parar”, relató.

La siente los estragos de la fiesta y el desvelo 😞



"Me estoy poniendo viejo. 28 años. Pero con todo el alcohol y las fiestas tengo 57... 33 es una locura. No jugaré hasta los 33. Una vez que me retire, no me volverán a ver" - 🎙Nick Kyrgios🇦🇺 pic.twitter.com/76WNL2DEPQ — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 26, 2023

La bebida, su hobby favorito

Los excesos han sido parte de la vida del australiano, situación que lo ha hecho envejecer, anticipadamente.

Por tal motivo, Kyrgios no tiene en mente jugar después de los 33 años, pues considera que para entonces su cuerpo estará todavía más desgastado.

“La planificación está fuera de control. Me estoy haciendo viejo, ya tengo 28 años. Pero con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57. Pensar en seguir activo a los 33 es una locura. No jugaré hasta esa edad. Una vez que me vaya, no me van a volver a ver”, sentenció el australiano.

Espectacular tatuaje

El tenista es un fanático de los tatuajes, por ello tomó la decisión de cubrir toda su espalda con una pieza sin igual, que está protagonizada por personajes de la caricatura Pókemon.

El resultado dejó fascinados a sus fans, quienes tuvieron comentarios de aprobación por la obra que ya se encuentra en el cuerpo de Nick.