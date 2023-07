¡Le encantaría verlo de azul! Cristhian Noboa y su recomendación para Kendry Páez

Cristhian Noboa uno de los experimentados de la Tricolor y que ha estado en el fútbol europeo por varios años, se refirió a Kendry Páez como una gran promesa y realidad del fútbol ecuatoriano. Además decidió dejarle un par de consejos para el crack de 16 años.

Durante una entrevista en El Canal Del Fútbol, dialogó sobre el jugador de Independiente del Valle y que ha tenido un año atareado en la Selección de Ecuador Sub-17, Sub-20 y en el IDV en la Copa Libertadores sub-20. “No se puede decir que lo están llevando bien o mal. Es un jugador que está destacando hoy por hoy y que va a tener que jugar en todas las categorías”.

“Todo el mundo lo quiere tener en su equipo. Va a costarle más a él que a cualquiera, él saber llevar todo esto con 16 años. En estos momentos de la vida que todo te llega tan rápido… El Sub 17, Sub 20, ya estar en Primera, que ya te compra el Chelsea. Esto va a depender mucho de la mentalidad del chico y de cómo se aferre a sus padres”, declaró Cristhian Noboa quien también señaló que le gustaría ya verlo vestido de azul, haciendo referencia al Chelsea que lo compró en casi USD 20 millones.

“La gente lo va querer exprimir al máximo y la hinchada va querer que sea el mejor jugador todos los partidos”, finalizó mencionando que Páez está en la mirada de todos y que es normal que exista presión.

Midjourney muestra como se vería Kendry Páez con la camiseta del Chelsea a sus 18 años

Cabe recordar que Kendry Páez en este 2023 ya debutó en IDV, jugó con la Sub 20 del equipo, la Sub 17 de la TRI, mundial con Ecuador Sub 20. Incluso el conjunto rayado prefirió darle descanso en vez de que se incorporará a la gira europea del club.