El “sueldazo” que percibirá Paolo Guerrero en Liga de Quito según la prensa peruana

Liga de Quito tiene dos objetivos para el cierre de la presente temporada: la Liga Pro y la Copa Sudamericana. En el torneo internacional, el cuadro de Luis Zubeldía consiguió la clasificación a octavos de final siendo líder de su grupo. Sin embargo, sentía la ausencia de un goleador para lo que contrataron a un experimentado como Paolo Guerrero quien tendrá la responsabilidad de llenar ese vacío en la ‘U’.

El pasado fin de semana, la dirigencia de Liga de Quito terminó anunciando al máximo goleador de la Selección de Perú, Paolo Guerrero. Sin duda un delantero con una trayectoria importante y que ha jugado al más alto nivel con el que buscarán tener al goleador que LDU tanto necesita. Pero, un delantero con la trayectoria de Guerrero, ¿cuánto cobrará para llegar al fútbol de Ecuador?

Lo que ganará Guerrero en Liga de Quito

La prensa de peruana reveló el sueldo que tendría Paolo Guerrero en el cuadro albo y la diferencia de salarios con su anterior equipo, Racing Club de Avellaneda, con quien ya no estaba conforme. “Guerrero pidió una reunión con su técnico, este le dijo que no encajaba en su sistema y no le daría más minutos. Luego el entrenador ni siquiera le hablaba en las prácticas. Eso, sumado al bajo salario, hizo que el delantero rescindiera contrato”, señaló el portal Trome de Perú.

“Si bien Paolo Guerrero habría tenido un sueldo de $10.000 dólares mensuales en Racing, en LDU percibiría $30.000 y su contrato tendría unos bonus si es que el equipo gana la Copa Sudamericana o el jugador marca una cantidad determinada de goles. El salario del Depredador estaría por debajo del que tiene el extremo Renato Ibarra (40.000 dólares mensuales)”, mencionó la nota.

Noticia de Trome sobre Paolo Guerrero

Paolo Guerrero es una apuesta en LDU

El delantero peruano de 39 años de edad ha jugado en el Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Avaí y en Racing Club. La experiencia nadie le quita al atacante, quien ha marcado más de 100 goles en sus diferentes equipos. Sin embargo, esta es una apuesta de la dirigencia de Liga de Quito porque Paolo Guerrero está en sus últimos pasos como futbolista profesional y por ende no garantiza que sea el delantero que necesita la ‘U’. Puede darse el caso que no haga muchos goles como le pasó con Racing de Argentina, donde en 22 partidos, anotó solamente tres goles.

Los últimos años de Paolo Guerrero no han sido los mejores, en Avaí de Brasil no anotó ningún gol en 10 partidos disputados. Así mismo con el Internacional, donde entre 2020 y 2021 anotó nueve goles en 23 juegos. Su mejor temporada con el ‘Inter’ fue en 2019, donde anotó 11 goles en 26 juegos. En este sentido, el rendimiento de Guerrero va en decadencia, producto también de su edad, pero, nadie quita de que le pueda ir bien con la ‘U’.

Lo que sí garantiza Paolo Guerrero

Y es que como marketing, seguro que Paolo Guerrero será un atractivo para la hinchada de Liga de Quito que estará gustoso de verlo con la camiseta blanca. Sin duda que su experiencia será un imán para que algunos aficionados albos acudan al Estadio Rodrigo Paz Delgado.