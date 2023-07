Lionel Messi es presentado en el Inter de Miami con un emblema de Argentina en el campeonato Mundial de Qatar 2022

Después de un amargo paso por el PSG de Francia, Lionel Messi se prepara para el Inter de Miami que terminó por contratar al astro argentino después de que se conociera que las negociaciones están lejanas para que Messi vuelva a ser culé. Ahora, ya ha sido presentado de manera oficial en el equipo de la MLS.

Mediante un video, el Inter de Miami presentó a Lionel Messi como su nuevo jugador y utilizó uno de los emblemas de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de la canción “Muchachos”, con la que inicia el video mediante un silbido. De esta manera abre el video presentación y lo cierra con la frase de Messi, quien dice: “Sí, muchachos, nos vemos en Miami”.

Los otros cracks que llegarían al Inter de Miami

El Inter de Miami quiere volver a juntar a ex figuras del FC Barcelona, se trata de Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, uno de los mejores amigos del campeón del mundo Lionel Messi. Sin duda alguna un equipazo que disputaría el título en la MLS.

De esta manera, el posible once del Inter de Miami sería con: Drake Callender; De Andre Yedlin, Sergey Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nicolás Stefanelli, Lionel Messi, Luis Suárez, Josef Martínez y Leonardo Campana.

Messi confirmó meses atrás su vínculo con el Inter de Miami

“Se han dicho tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tantas mentiras que se dijeron, pero yo no puedo salir a desmentir cada cosa que se dice, pero veo que hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada. Sí, hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo, cuando hablan mucho de mi familia, que se dijo que mi hijo lo había pasado mal cuando es todo lo contrario. Mis hijos no se quieren ir de acá por lo bien que están. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que hablan sin saber si me molesta un poco y más que nada eso, que hablen y mientan”, inicio la entrevista el campeón del mundo con Argentina.