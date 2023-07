“No comí durante dos días, tuve problemas en casa”, afirma jugador tras perder la final de 2010 ante Liga de Quito

En el Campeonato Nacional 2010, Liga de Quito se coronó campeón del fútbol ecuatoriano al ganar 2-1 en el resultado global al Club Sport Emelec que se quedó con las ganas de alzar la copa. En ese año, Jaime Ayoví fue una de las figuras del Emelec pero se quedó con las ganas contó lo mal que le hizo haber perdido dicha final.

El cuadro azul llegó a la final de ese año donde cayó en el global 2-1 ante LDU. En la ida, en Casa Blanca un ‘doblete’ de Miller Bolaños le sirvió a Liga de Quito para hacerse de la victoria; mientras que en la vuelta Emelec ganó por la mínima con gol de David Quiroz, sin embargo no le alcanzó. Esto recordó Jaime Ayoví en un extracto del programa Fútbol Sin Cassette lo que sintió después de esa derrota, declarando cosas nunca antes conocidas y que le habría afectado desde o emocional al atacante ‘eléctrico’.

Final Emelec- Liga de Quito 2010



Jaime Ayoví “Después de perder esa final no comí como dos días. Tuve problemas en casa. Fue muy frustrante para mí por todo lo que representa Emelec en mi vida. Me pongo triste porque no pude quedar campeón. Espero volver pronto”



“Después de perder esa final no comí como dos días. Tuve problemas en casa. Fue muy frustrante para mí por todo lo que representa Emelec en mi vida. Me pongo triste porque no pude quedar campeón. Espero volver pronto, ojalá que no sea tarde por la edad. Es una espina que tengo”, expresó el delantero que algunos años después jugó con la Selección de Ecuador y pudo viajar al fútbol del exterior.

En Casa Blanca, Liga de Quito, de Edgardo Bauza, alineó con: José Francisco Cevallos, Jorge Guagua, Ulises De La Cruz, Néicer Reasco, Norberto Araujo; Diego Calderón, Marco Ganchozo, William Araujo, José Salgueiro y Miller Bolaños.

Mientras que Emelec, bajo la dirección de Jorge Sampaoli, fue con Javier Klimowicz, Gabriel Achillier, Carlos Quiñónez, José Luis Quiñónez, Eduardo Morante; Mario David Quiroz, Fernando Giménez, Pedro Quiñónez, Fernando Gaibor; Joao Rojas y Jaime Ayoví.