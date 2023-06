¡Se despide del torneo! Liga Pro sancionó a César Farías por agredir a jugadores

El partido de Liga Pro entre Delfín y Aucas tuvo de todo y terminó en polémica después de la agresión de César Farías a dos jugadores del ‘cetáceo’. El estratega venezolano pidió disculpas por el hecho donde perdió la cabeza durante la derrota 2-0 del ‘Ídolo del Pueblo’.

Tras este incidente en el Jocay de Manta, el Comité Disciplinario de Liga Pro habría tomado la decisión de sancionar con 1 año y 2 meses al profesor César Farías por la agresión a los jugadores del Delfín. Es decir, se le terminó el campeonato y no podrá estar en zona técnica. Esta noticia lo confirmaron varios periodistas, entre ellos el guayaquileño Joaquín Saavedra.

Sanción de 1 año 2 meses para el profesor César Farías. pic.twitter.com/MzCB7kNxWm — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) June 14, 2023

La versión de Farías

Además comentó lo sucedido y los motivos previos a su reacción donde menciona culpabilidad del jugador del Delfín: “Yo no lo pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron, no justifico la violencia pero no fue una reacción porque no hubo motivo. Hubo un motivo que me descolocó unos segundos. Estoy convencido que pudo haber podido evitado, estudiamos los GPS y pudo haber frenado o cambiar de dirección. Si yo lo atropello, lo voy abrazar, no pongo el antebrazo, el codo y la rodilla”.

Asimismo, César Farías se refiere a una agresión verbal por parte del segundo agredido, elemento del Delfín, quien le habría ofendido con respecto a su nacionalidad: “Sí, me insultó. Yo ya estaba descontrolado”.

Exclusivo - Cesar Farías se pronuncia sobre lo ocurrido en Manta y su reacción ante los jugadores del Delfín. Nota completa en UIO por ECDF pic.twitter.com/OGuKzbGO3Z — Deportivismo (@deportivismoHD) June 12, 2023

👨‍🏫⚽️ ¡EL PROFE CUENTA SU VERSIÓN DE LOS HECHOS!



🎙️ César Farías, entrenador de #Aucas acusa que los jugadores del Delfín finguieron sus caídas y que además lo insultaron #UIOxECDF



Mira la entrevista completa aquí 📲 https://t.co/IO1mXLNz9O pic.twitter.com/UO7UQW2pAz — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 12, 2023

César Farías no tiene antecedentes violentos en el fútbol ecuatoriano, sin embargo no lo ayudó debido a que Liga Pro sancionó fuertemente al venezolano. Cabe destacar que la sanción se basa en el informe arbitral que habría especificado la existencia de agresión por parte del DT, por lo que pudo aumentar el tiempo. Además, de momento se desconoce si hay sanción para los jugadores del Delfín debido a una posible agresión verbal.