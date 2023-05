¡No habrá Copa Ecuador este año! Santiago Morales de IDV da las razones por las que no se organizará el torneo

Santiago Morales, Gerente General de Independiente del Valle, confirmó que desde la FEF ya le confirmaron que no habrá Copa Ecuador este año. Además, habló del éxito del IDV en sus diferentes categorías, donde ha sido un año plagado de éxitos deportivos.

En entrevista con Mundo Deportivo, Santiago Morales confirmó que no se disputará la Copa Ecuador este año: “Se habló de la copa Ecuador 2023, la cual no se realizará este año, nos manifestó Francisco que era difícil organizar la copa este año”. Cabe recordar que la FEF se pronunció días atrás sobre una deuda importante del Canal del Fútbol por los derechos televisivos del torneo.

#CopaEcuador🇪🇨| Santiago Morales, Gerente General de @IDV_EC, confirmó el día de hoy en los micrófonos de @MundoDeporEC que desde la FEF ya le confirmaron que no habrá Copa Ecuador este año. #ConSentidoNacional #MundoDeportivoEC pic.twitter.com/CNXbQ5BvRs — MUNDO DEPORTIVO - COBERTURA FM 104.1 🇪🇨 (@MundoDeporEC) May 16, 2023

[ ¡Barcelona SC y Aucas tienen una esperanza! IDV y lo que debe cuidar para que no se le escape la etapa ]

La deuda de El Canal Del Fútbol con la FEF

Una de las principales razones de la paralización de la Copa Ecuador sería el incumplimiento del medio de comunicación con derechos que alcanzarían los USD 4 millones. El tema económico en la FEF ha trascendido y es que no atraviesa sus mejores días recordando la deuda millonaria hacia los árbitros que trabajan en torneos como Segunda Categoría, Formativas, Superliga Femenina e incluso la misma Copa Ecuador.

Francsico Egas aseguró que la deuda de El Canal del Fútbol con la FEF por la Copa Ecuador asciende a $4 millones.



· Información - @radiocentroec pic.twitter.com/rkQg3l7Rw5 — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) May 10, 2023

Los ganadores de la Copa Ecuador

No es la primera vez que la Copa Ecuador no se pueda realizar, cabe recordar que en el 2020 y 2021 no se pudo desarrollar con normalidad el torneo debido a la pandemia del Covid-19 que afectó a todo el mundo. Sin embargo, esta sería la primera vez que se ve afectada por temas económicos que impiden el desarrollo normal del torneo.

Por esta razón, solo Liga de Quito e Independiente del Valle han alcanzado el título de la Copa Ecuador ante Delfín SC y 9 de Octubre respectivamente. Además, habrá que recordar que normalmente el campeón del torneo suele enfrentarse al campeón de Liga Pro para definir al ganador de la Supercopa de Ecuador.

[ ¡A ponerle cuidado! La advertencia de Martín Anselmi sobre el futuro de Kendry Páez ]