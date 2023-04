Ecuatoriano, puedes estar en la final de la Champions League 2023

Los ecuatorianos podríamos vivir una de las finales más importantes en el fútbol debido a que su sede será en Turquía. Este país no pide ningún visado a nuestro país siendo como único requisito: Verificar el pasaporte en la página web de la embajada turca https://www.evisa.gov.tr/es/tour/, después de recibir el correo de verificación, se incluirá un permiso de 90 días como máximo y tiene vigencia de un año por persona.

Semifinales de Champions para agendar:



Real Madrid vs Manchester City

Inter vs Milan



📆

Ida: 9 y 10 de mayo

Vuelta: 16 y 17 de mayo



🏆 Final: 10 de junio - estadio Ataturk de Turquia 🇹🇷🔝 pic.twitter.com/eVAg4wpGPd — Andres Suarez (@Ansuar6_) April 20, 2023

Haciendo un presupuesto con tal de llegar a Turquía se necesitaría un mínimo de USD 1900 sin incluir hospedaje y entradas. El precio base de los hostales en Estambul es de USD 18.

Para poder comprar las entradas en su página web, fijando la fecha límite para el 28 de abril. Los valores de los tickets son:

Categoría 4 : 70€ (USD 77,13)

: 70€ (USD 77,13) Categoría 3 : 180€ (USD 198,34)

: 180€ (USD 198,34) Categoría 2 : 490€ (USD 539,94)

: 490€ (USD 539,94) Categoría 1: 690€ (USD 760,32)

Las entradas de accesibilidad para los espectadores con discapacidad cuestan 70 € (todas las entradas tienen el precio de la Categoría 4 e incluyen una entrada gratuita para un acompañante), los solicitantes con éxito recibirán una notificación por correo electrónico.

Días antes del partido, los poseedores recibirán sus boletos en la app oficial de la UEFA disponible para usuarios de Android y iPhone. La aplicación permite a los aficionados descargar, transferir, conservar y asignar entradas de invitado de forma segura en cualquier momento y lugar.

Estos equipos lucharán por llegar a Turquía

El Manchester City vs Real Madrid y AC Milán vs Inter de Milán batallarán con tal de llegar a la final. Benzema y su equipo buscarán ser campeones de Champions por segundo año consecutivo repitiendo la hazaña de 2016. Por su parte, los equipo italianos tratarán de volver a ganar la ‘orejona’, mientras que el único equipo semifinalista en no ser campeón europeo es el conjunto ‘citizen’ (Manchester City).