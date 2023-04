Los jugadores de La Tri Sub 17 que podrían reforzar a Ecuador para el Mundial Sub 20, ¿qué dijo el DT?

Allen Obando festeja su gol con Ecuador ante Chile Quito 14 de abril del 2023. Conmebol sub 17 encuentro entre Chile vs Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa API / DANIEL MOLINEROS (Daniel Molineros)

El combinado ecuatoriano Sub 20 cumplió el objetivo de clasificar al Mundial Sub-20 que se disputará en Argentina. Posterior a su participación, la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió reemplazar a Jimmy Bran y contratar a Miguel Bravo para ser el estratega de la Tricolor en la Copa del Mundo que iniciará el 20 de mayo del 2023.

Para el medio argentino ESPN, Diego Martínez, entrenador de la Sub 17 se refirió a los jugadores que podría ir al sub 20: “Con Miguel Bravo tenemos una relación muy cercana, hemos trabajado a la par no solo en FEF actualmente, sino también hemos compartido en otros clubes, lo admiro mucho. El intercambio de información es muy importante, hablamos casi todos los días, él estuvo en todos los partidos de la Sub-17, pero la decisión termina siendo de él y su cuerpo técnico”, dijo sobre la posibilidad de reforzar la Sub 20.

Aunque la Tri cumplió el objetivo al vencer a Paraguay en el último partido del Hexagonal Final, y gracias a la victoria de Colombia ante Venezuela, quedó la sensación que Ecuador necesita algo más para cumplir un buen papel en el Mundial puesto que La Tri clasificó con 4 puntos de 15 disputados como una cifra récord. El combinado ecuatoriano enfrentará a Estados Unidos, Fiji y Eslovequia en el Grupo B.

¿Cuáles fueron los números de Ecuador en el Sudamericano Sub 20?

Tras la participación de Ecuador en el Sudamericano Sub-20, donde la Tri clasificó junto a Colombia, Uruguay y Brasil, quedaron dudas sobre el rendimiento del equipo. En 9 partidos disputados, la selección ecuatoriana sumó solamente 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas, marcando un total de 8 goles y recibiendo 11.

Parte de las críticas recae en las fallas defensivas de Ecuador que en muchas ocasiones influyeron para que el equipo de Jimmy Bran no sume. Además, en un inicio faltó gol, aunque en los partidos finales Justin Cuero encabezó la ofensiva anotando 4 tantos - la mitad de los marcados por Ecuador -. Ahora, Miguel Bravo, actual DT, deberá ver a los mejores para tener una participación digna, acorde a lo sucedido en 2019.

¿Qué jugadores podrían reforzar esta selección?

Hay varios talentos que no fueron considerados por distintas razones y que para el Mundial de Argentina 2023 podría ayudar a mejorar el desempeño de Ecuador. Muchos de estos jugadores están en el fútbol internacional después de mostrarse en el fútbol ecuatoriano, aunque hay otros que nunca se afianzaron en el torneo local, pero que sus condiciones lo llevaron al fútbol dele exterior.

En defensa, una de las posiciones más cuestionadas, cuenta con tres jugadores actuando en el fútbol de Europa. Joel Ordóñez, central que ya se afianzó en IDV y ahora juega en el Brujas de Bélgica. También está Diego Almeida que ha hecho sus formativas en el Barcelona de España y se podría sumar a Maiky De La Cruz, ex Liga de Quito que actualmente en el Stade Reims B de Francia.

🔥DEBUTÓ Y ANOTÓ SU PRIMER GOL EN EUROPA 🇪🇨🔝



Joel Ordóñez debutó en la Challenger Pro League con el Club NXT (equipo juvenil de Brujas) y anotó el único gol del encuentro.



pic.twitter.com/br2NZ9yTJY — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) February 5, 2023

Mientras tanto, en ofensiva también se podría pensar en algunos nombres importantes. El principal sería Nilson Angulo, ex jugador y figura de Liga de Quito que ahora milita en el Anderlecht Futures de Bélgica. Además, podrían reforzar con jugadores que fueron figuras en el Sudamericano Sub 17 como es el caso de Kendry Páez, quien a sus 15 años ya está en el primer equipo de Independiente del Valle, y el jugador revelación en el torneo como Kenny Arroyo.

A este nombre sin duda sumaría Anthony Valencia, que debutó en el IDV y que ahora juega en el Royal Antwerp de Bélgica. Además de Alfred Caicedo, ex Aucas que fichó recientemente por el Jong Genk de Bélgica. Otro que hubiese sido un gran aporte y que la edad le permitía era Jeremy Sarmiento; sin embargo, se lesionó con la Tricolor absoluta.