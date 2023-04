¡Invitan a soñar! Los 5 jugadores de la Tricolor Sub 17 que podrían llegar al Mundial 2026

Ecuador debutará ante Argentina y Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. El combinado Tricolor contrató a Félix Sánchez Bas como el nuevo entrenador con el objetivo de llegar a dicha Copa del Mundo donde La Tri podría mostrar rostros jóvenes con un futuro importante.

Para el 2026, muchos jugadores habrán cumplido su etapa en La Tri y seguramente habrá caras nuevas para el nuevo proceso y muchos de ellos podrían ser aquellos que han representado a Ecuador en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20. Para ello, haremos un análisis de jugadores que por edad podrían quedar fuera de La Tri y algunos que podrían reemplazarlos a futuro.

𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋 🔥🇪🇨 pic.twitter.com/ZoWmrPvqAK — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 18, 2023

Kendry Páez (15)

Aunque solo tiene 15 años, ha demostrado ser un jugador distinto, con una zurda prodigiosa. Tal es su desempeño que el Chelsea pagaría USD 20 millones por él, quien a su corta edad ya pertenece al primer equipo de Independiente del Valle donde muchas veces fue titular. Páez es un jugador que puede madurar mucho y se desempeña en un puesto -volante ofensivo derecho- donde se comienza a necesitar un recambio, además que puede convertirse en un enganche. Ángel Mena ya cuenta con 35 años y Gonzalo Plata (22), quien es el titular, suele lesionarse mucho o no suele estar siempre en su mejor racha. Ante esto, Páez puede ser una opción interesante, siempre y cuando siga elevando su nivel, ya que tiene cualidades futbolísticas de Mena y Plata.

Kendry Páez 🇪🇨. Arte y caviar en espacio reducido. Se sumará a Chelsea cuando cumpla 18. 🎩⚽️pic.twitter.com/gZPs5nBF6h — VarskySports (@VarskySports) April 15, 2023

Keny Arroyo (17)

Jugador que milita en el IDV y que puede ir dando sus primeros pasos, pues demostró que tiene regate, velocidad y definición ante Brasil. Se desempeña como extremo zurdo y ha sido un puesto que a Ecuador le ha costado encontrar el hombre ideal. En la actualidad, Jeremy Sarmiento (20) y Junior Sornoza (29) fueron los titulares en los amistosos ante Australia. Sin duda alguna que Arroyo puede irse convirtiendo en el futuro de Ecuador en esa posición.

Keny Arroyo dejó en el camino a tres jugadores y marcó un golazo para @LaTri ante #Brasil en la CONMEBOL #Sub17. 🧵 pic.twitter.com/zRG2DBjQq9 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 18, 2023

Juan Rodríguez (17)

Un volante central interesantísimo que pertenece a LDU. Es un jugador que se come el medio campo, o al menos es lo que se ha visto en el Sudamericano Sub 17. Sin embargo, es un puesto donde hay varios buenos jugadores, comenzando con los titulares Moisés Caicedo (21), Jhegson Méndez (25) y Alan Franco (24). Allí hay otros jugadores que tienen buen nivel como Óscar Zambrano (18) y Denil Castillo (19). Sin embargo, puede seguir elevando su nivel y ganándose un lugar.

Sobre el final del primer tiempo, Juan Rodríguez convirtió el empate para @LaTri ante #Paraguay en la CONMEBOL #Sub17. ⏰ pic.twitter.com/GdnPE3QhJ6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 12, 2023

Michael Bermúdez (17) y Allen Obando (16)

El goleador que milita en el Barcelona SC, los dos delanteros de Ecuador Sub 17 ilusionan al país debido a la ausencia de goleadores en La Tri. Es normal que no haya muchos goleadores, puesto que la mayoría de clubes en el país tienen extranjeros en esa posición. Además, Enner Valencia (33) va llegando a su parte final con La Tri y Kevin Rodríguez (23) no termina de convencer en su totalidad. Por esta razón, Justin Cuero de la Sub 20 y los dos delanteros de la Sub 17 son la esperanza de gol.

🇪🇨 ¡Gol de Ecuador! Michael Bermúdez, anota sobre el cierre del primer tiempo para el 1-0 ante Chile. #Sub17EnDSPORTS



*No disponible en Argentina y Uruguay pic.twitter.com/wFUhjHy3n1 — DSports (@DSports) April 15, 2023

Otros que están en el radar

En el arco, la Tricolor deberá buscar alternantes a Hernán Galíndez y Alexander Domínguez quienes para el próximo Mundial estarían en 40 y 39 años respectivamente. En este sentido, Moisés Ramírez es quien puede crecer y mejorar debido a que tiene tan solo 22 años. Para este puesto, Ecuador cuenta con Guilmer Napa (20) y Gonzalo Valle (27) quienes ya han sido convocados. Christian Loor (17), aunque ha mostrado interesantes cualidades, deberá madurar mucho para meterse en la lista de la Tricolor absoluta.

En la zaga central, posición que probablemente es la que mejor está en La Tri, aparece un nombre interesante que es Ivis Davis. Sin embargo, allí destacan Jackson Porozo (22), William Pacho (21), Piero Hincapié (21), Joel Ordóñez (18) y Félix Torres (26) que juegan en el extranjero pese a su corta edad. En defensa también destaca Elkin Ruíz y Jesús Polo quienes pueden llegar debido a las condiciones que tienen.