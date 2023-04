Fabián Bustos y los supuestos problemas con el ‘Kitu’ Díaz: “No pasa nada con Damián”

Fabián Bustos, DT de Barcelona Sporting Club, admitió que el equipo no tuvo el mejor rendimiento ante Cerro Porteño en la Jornada 1 de la Copa Libertadores. Además, en rueda de prensa se molestó por rumores sobre diferencias con Damián Díaz.

“Damián es uno de los capitanes del equipo, uno de los líderes del equipo, no le tocó un buen partido, nada más. Pero no inventen que hubo una discusión, porque no hubo nada, no hubo ninguna discusión con Damián”, dijo refiriéndose a las especulaciones de un ‘roce’ entre Díaz y Bustos.

“Salió por un cambio táctico, nada más. Pero no induzcan, porque eso es lo que pasa después, si vos decís me parece que hubo una discrepancia, es mentira. No inventen cosas. Pregunten de frente y contesto”, agregó sobre la variante que no le gustó al 10 pero que, para Bustos, no pasó a mayores.

Díaz fue titular, pero fue sacado del campo por otro jugador en la derrota ante Cerro Porteño (2-1) por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores donde también está Bolívar y Palmeiras.