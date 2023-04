Este futbolista del Chelsea incluye dulces y Coca-Cola en su dieta

Kai Havertz es una de las promesas con mayor proyección del balompié mundial, gracias al desempeño mostrado con el Bayer Leverkusen.

Su talento nato para anotar llamó la atención de diversos clubes en el Viejo Continente, pero el Chelsea fue el equipo que apostó por él.

Kai Havertz incluye dulces y Coca-Cola en su dieta

El conjunto londinense desembolso una cifra cercana a los 80 millones de dólares, una suma muy alta al tratarse de un futbolista que en ese entonces tenía 21 años.

La adaptación a la Premier League no fue sencilla para Kai; incluso, debió cambiar su alimentación, pues creyó que necesitaba dar un salto de profesionalismo en su carrera.

Sin embargo, este cambio no ayudó de mucho; al contrario, perjudicó su desempeño en el terreno de juego, pues no se le dio una alimentación que su cuerpo necesitaba.

Por tal motivo, Havertz buscó opciones y encontró una solución a sus problemas, con un nutriólogo que encontró estabilidad y que le permitió incluir dulces en su dieta.

“El verano pasado busqué un especialista, porque quería cambiar un poco mi alimentación. Con el tiempo no me sentía nada bien. La modificación generó un efecto contrarío en mí. Yo soy un loco por el azúcar. Llegó otro nutricionista a Chelsea y me dijo: ‘Kai, tu necesitas Fanta, Coca-Cola’.

“Él tenía un método diferente para mí. Ahora como gomitas de ositos, Skittles; incluso, al medio tiempo de cada partido suelo tomar soda. Y la verdad es que me siento mucho mejor, más lleno de energía”, relató el futbolista alemán.

El precio lo afectó

Tener un valor en el mercado de 80 millones de dólares a los 21 años fue un golpe importante para Havertz, ya que no imaginó ser un jugador con un precio tan alto.

Por ello tuvo una cierta baja de juego, al tener la presión de hacer las cosas bien, pues sino sería señalado por la afición.

“Para mí, el precio fue algo importante. Fui el jugador más caro del Chelsea. No entiendo cómo se paga tanto dinero, pero es normal en el fútbol: mira nuestros últimos fichajes. Eso conlleva presión porque la gente piensa que eres Messi. Yo aún tenía 20 ó 21 años. La gente no ve eso, ve el precio, así que tienes que ser grande desde el primer día. Puedes sentirlo, la tensión”, sentenció