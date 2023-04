Renato Paiva aclara su situación tras polémica de ‘infidelidad’ y envía indirecta sobre su relación amorosa

Renato Paiva se coronó campeón en el fútbol de Brasil y volvió a sonreír después de tener un amargo paso por el León de México tras su campeonato en el fútbol ecuatoriano en 2021 con el Independiente del Valle. Una publicación de su ex pareja, quien es ecuatoriana, causó revuelo y se hizo tendencia en Twitter. Sin embargo, el entrenador tuvo que aclarar su situación.

Renato Paiva aclaró el tema mediante una publicación de Instagram señalando que “una relación es sólo una relación cuando dos personas en cuestión la quieren. Si uno no quiere, por más que diga, escribe y publica cosas en redes sociales, no hace una relación amorosa. En una relación de amor real y genuina, dices lo que tienes que decirle a la persona que amas en privado y no públicamente para marketing”. Sin embargo, ante este mensaje no queda claro si el estratega tiene o no alguna relación amorosa en la actualidad e incluso parecería que envía una indirecta a María Paz Maldonado, ex pareja quien le felicitó en redes sociales.

¿Cómo nace la acusación de “infidelidad” a Renato Paiva?

La actual directora de Radio Diblu de Guayaquil, María Paz Maldonado, asegura que es la novia actual del estratega y le dedicó una publicación a Renato Paiva por su logro obtenido en Brasil donde decía: “Empezamos en esta ciudad llenos de ilusiones. Ahora tienes un campeonato y soy feliz. Mereces todo, la vida te va a devolver todo lo que has trabajado”. Esta publicación provocó todo tipo de reacciones, entre ellas una confusión donde acusaban al entrenador de “infidelidad”, debido a otras dedicatorias que tuvo Paiva en redes sociales.

Empezamos en esta Ciudad llenos de ilusiones 💖

Ahora tienes un campeonato! Y soy feliz!

Mereces todo!

La vida te va a devolver todo lo que has trabajado! pic.twitter.com/FdirqwHvQN — Mariapaz Maldonado (@mariapazmr) April 2, 2023

Una cuenta de noticias del Esporte de Bahía se hizo eco de esta publicación y subió: “Mi técnico esta repartiendo amor. Una novia y una esposa”. Esto provocó y confundió a muchas personas que comenzaron a comentar actos de “infidelidad” por parte de Renato Paiva y muchas personas comentaron la publicación de María Paz Maldonado preguntándole sobre el tema.

Sin embargo, María Paz Maldonado aclaró que Renato Paiva estaba divorciado hace ya varios años. De hecho, el noviazgo de ambos no es reciente sino que nació mientras el portugués fue estratega del Independiente del Valle. En la actualidad, se desconoce si aún siguen juntos.

Por este motivo, todo fue un tema que nació en redes sociales pero por el desconocimiento, las “bromas de doble sentido” y las malas intenciones de ciertas personas dieron cabida a un tema que en realidad no tenía ni “pies ni cabeza”. El único que conoce la realidad es el DT portugués quien ahora debe estar feliz por su logro deportivo.

El campeonato con el Esporte Bahía

Renato Paiva logró el campeonato de la categoría con el Esporte Bahía de Brasil logrando que el equipo juegue el otro año en la serie de privilegio. En este equipo también juega el ecuatoriano Johanner Chávez, quien tuvo a Paiva en IDV y el portugués lo fichó para el cuadro carioca.