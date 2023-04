José Francisco Cevallos minimiza el problema de Dixon Arroyo con la directiva: “Que lo resuelvan las personas que lo tengan que hacer”

Emelec ha empezado la temporada con algunos desaciertos sufridos por el cambio de directiva y de cuerpo técnico. Este miércoles a las 17h00 debutará en la Copa Sudamericana en Uruguay frente a Danubio, uno de los objetivos que tienen en el año. José Francisco Cevallos habló sobre la actualidad del club previo al viaje hacia territorio ‘charrúa’ y de las diferencias entre Dixon Arroyo y la directiva.

“Como futbolistas nos dedicamos a entrenar día a día y a tratar de hacer las cosas lo mejor posible durante los partidos. Nosotros estamos enfocados en eso, de ahí las cosas que pasen al exterior lo resolverán las personas que lo tengan que hacer”, dijo refiriéndose a los problemas entre directiva y Dixon Arroyo quien no viajó a Uruguay y se dice que la directiva esta molesta por la demanda del jugador para cobrar noviembre y diciembre.

🔴 José Francisco Cevallos: “Nos está costando estos puntos que no debería costar, somos conscientes de aquello, pero estamos encontrando el funcionamiento”@LaRadioRedonda pic.twitter.com/le6pbHRcsv — Andrés Caguana (@CaguanaAndres) April 3, 2023

“Estamos en el proceso de encontrar la regularidad, obviamente están costando estos puntos que no deberían costar. Somos conscientes de eso”, expresó Cevallos con los medios de comunicación previo al viaje a Uruguay.

Las deudas de Emelec

La periodista guayaquileña, Gabriela Moreira, dio detalles sobre lo sucedido donde menciona de una demanda que llegó a Emelec de parte de un jugador -se trata de Dixon Arroyo- quien no sería el único en esta situación. A esto, la directiva le comunicó a Miguel Rondelli que no lo tomará en cuenta y los jugadores prefirieron respaldar a su compañero. La decisión de no entrenar fue notificada al presidente.

Además, se reveló que no se han cumplido dos meses de sueldo del presente año que no les han cancelado aún, lo que generó la molestia de jugadores quienes tendrían otros problemas como los premios acordados por clasificarse a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2023.