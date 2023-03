¡Ya le he regalado tres coches! Georgina da luces del nuevo obsequio que le entregaría a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, de 29 años, inició su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo en el 2016 y desde entonces han vivido muchas experiencias juntos entre las que está el irse a vivir a Arabia Saudita debido al nuevo equipo del portugués. Sin embargo, no todo ha sido ‘color de rosa’ debido a que ambos sufrieron el fallecimiento de uno de sus mellizos.

En entrevista con El Hormiguero, programa de televisión en España, dio a conocer que está pensando en un regalo distinto a lo que le ha dado para ser original: “No es muy materialista. Le he regalado tres coches, ya no le regalaré más, ya no es original”. De esta manera, para el siguiente regaló dejará de lado el ámbito material.

Sobre los regalos de Cristiano Ronaldo a Georgina expresó: “Este año me regaló su tiempo. Casualmente mi cumpleaños siempre coincide en partidos. Pasamos pocos cumpleaños juntos por su carrera. Pude compartir mi cumpleaños con él, con mis hijos, familia y amigos. Me sentí super feliz”.

Se estrenó de “Soy Georgina 2″

Georgina estrenó la primera entrega de su reality show, en un año de locos. Además de recibir a su hija, Bella Esmeralda, también sufrió una grave pérdida, de lo cual hablará en la temporada 2 de “Soy Georgina”. Por ello, si quieres conocer más secretos sobre la novia de Cristiano Ronaldo,

Los nuevos episodios ya están disponibles desde este viernes 24 de marzo de 2023. De acuerdo con lo publicado oficialmente, la temporada 2 del reality show estará disponible a horas de la madrugada: