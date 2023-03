Lo que le falta y lo que le sobra a IDV en comparación con los grandes del fútbol ecuatoriano según Martín Anselmi

Martín Anselmi, director técnico de Independiente del Valle, habló de algunos aspectos con su equipo que ha logrado conseguir campeonatos internacionales importantes en los últimos años y destacó algunos puntos que para él es parte fundamental del éxito del club que lo diferencian de los grandes de Ecuador.

En entrevista con Dsports, fue claro y habló de las estructuras, un aspecto fundamental en el fútbol y que en Ecuador ha pasado al segundo plano: “Cuando llegué a IDV no había ningún título. Hoy tiene 6 y yo estuve en 5. ¿Son malos los entrenadores o serán las otras estructuras que no le dan tiempo a los entrenadores? Nos damos esa excusa. La palabra imposible no existe. Si hay la paciencia de sembrar y sembrar, se puede cosechar. Son años, no días. Un día sí se empiezan a ver los resultados”.

¿Diferencias entre IDV con equipos grandes?

Además, Anselmi destacó a los directivos de IDV y criticó a otros del fútbol ecuatoriano: “En el apuro de ser reelecto no invierte el tiempo, dinero y herramientas para transformar el club. Entonces más piensa en ganar el domingo para poder ser reelegido. En los grandes se desvía el foco de los procesos por muchas cosas en Twitter, Instagram”.

“A nosotros se nos exige ganar, no tenemos la hinchada de otros, pero sí el prestigio. Defendemos un modelo de juego, es una presión”, mencionó sobre el éxito del club pese a que no existe presión de parte de sus hinchas como pasa con otros clubes importantes del Ecuador. “Clasificar en la fase de grupos de la Libertadores, es un objetivo concreto. Otro es llegar a la final del Campeonato Ecuatoriano, ya sea en esta etapa o en la que sigue”, finalizó