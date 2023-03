“Estoy muy feliz. Todo el mundo en Ecuador se levantan temprano por ver el Ecua-Brighton”, Moisés Caicedo sobre su nuevo contrato

Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores del Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra. Hace pocos días se anunció que renovó su contrato hasta 2027 que incluye una alza considerable en su salario. Ahora, se enfoca en su equipo pese a que semanas atrás el Arsenal y el Chelsea quisieron contratarlo como refuerzo.

En entrevista con Telemundo Deportes, el ecuatoriano habló de su nuevo contrato que le da tranquilidad para militar en el club de las ‘gaviotas’ “Estoy muy contento con el nuevo contrato que firmé, la verdad que el club me ha ayudado mucho desde mi llegada… Es el club que me abrió las puertas en Europa”.

Sobre los objetivos trazados con el club para la presente temporada que de momento ha sido un gran trabajo bajo el mando de Roberto De Zerbi. “Ahora estoy enfocado en hacer las cosas bien, terminar bien la temporada, dejarlo todo y luchar por un lugar en Champions League”.

“Es muy lindo ver gente que habla español e inglés a la vez en el equipo, escuchas tu idioma y es muy emocionante. Todo el mundo en Ecuador se levantan temprano por ver el Ecua-Brighton por vernos a Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán y yo. También es emotivo ver en el estadio mucha gente con la bandera de Ecuador”, expresó el volante de la Selección de Ecuador que jugó su primer Mundial en Qatar 2022.

“De Zerbi me preguntó si era feliz aquí; estoy muy contento de trabajar con él, porque me ha ayudado mucho. Valoro mucho lo que ha hecho por mí. Es muy detallista, a veces me quejó pero lo hago porque se que esto nos va ayudar mucho para el futuro”, finalizó sobre el estratega italiano que llegó hace un par de meses en sustituciónd e Graham Potter quiens e vinculó al Chelsea.

➕3️⃣ The fans were amazing👏🏽🙌🏽

➕3️⃣ Los fans estuvieron increíbles👏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/OXrOj9sYkZ — Moisés Caicedo (@MoisesCaicedo55) January 14, 2023

¿Cuál es el salario de Moisés Caicedo tras su renovación?

Según el portal spotrac, Moisés Caicedo subió su salario semanal a £15,000 (18.052 dólares), £60,000 mensual (72.210 dólares), £720,000 anual (866.520 dólares) y hasta 2027 cobraría un total de £3′600,000 (4′332.600 dólares). Cabe recordar que en el Brighton, la mayoría de sus compañeros perciben un sueldo semanal superior a £10,000 (12.026 dólares).