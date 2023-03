La historia de una de las promesas de la Premier League que terminó como actor porno: “Podría estar ganando más dinero jugando al fútbol”

Damian Oliver ex jugador del Crystal Palace y ahora es actor porno

Las personas cometemos errores a diario, y muchas veces nos arrepentimos de ciertas decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. Es el caso de Damian Oliver, ex jugador del Crystal Palace que reconoce que el mejor destino hubiese sido dedicarse al fútbol en la Premier League. Sin embargo, Oliver decidió trabajar en la industria del cine porno junto a su pareja, Sophie Anderson y hoy su historia se ha hecho viral.

Oliver tuvo que alejarse de las canchas debido a un delito menor por lo que tuvo que ir preso. Cuando salió de la cárcel, volvió a los entrenamientos de las inferiores del Crystal Palace pero sumaba dinero extra trabajando como pintor, albañil y como actor de cine porno donde ganaba alrededor de 182 dólares.

Damian Oliver en su cuenta de Twitter

“Fue aterrador estar en mi primer set, el camarógrafo era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo, tengo que sacar mi pene delante de él. Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor”, recordó como una mala experiencia en el podcast Anything Goes con James English.

“Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol. También solía pelear, era un experto luchador, tal vez eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad que no es tan bueno como la gente piensa”, afirmó Oliver sobre su pasado en el fútbol y su arrepentimiento por haber elegido el camino de lo pornográfico.

Damian Oliver es pareja de la conocida actriz porno Sophie Anderson y ambos se asociaron para crear Fxxking Productions, una productora que genera contenido condicionado. El inglés Oliver se define como “productor, actor, modelo, cantante, futbolista” y tiene cerca de 60 mil seguidores. Además, tienen una cuenta de Only Fans.