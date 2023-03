Karim Benzema manda una indirecta a la FIFA tras elegir a Messi como “The Best”

Karim Benzema ha enviado una indirecta a la FIFA por el premio The Best en el que el delantero del Real Madrid perdió ante Messi y Mbappé, primero y segundo lugar respectivamente. Una publicación en redes sociales, hace notar el descontento de Benzema por la designación del “The Best” ganada por el argentino.

En dicha publicación, Karim Benzema enumera todos los logros que obtuvo en el año donde destacan todos sus títulos, trofeos y galardones que consiguió vistiendo la camiseta del Real Madrid y con la Selección de Francia aunque no disputó el Mundial de Qatar 2022.

Logros de Benzema en el año

No fue el único mensaje de Benzema a la FIFA. También quiso acordarse de Vinicius, que no estuvo incluido en el once ideal del año en los premios The Best. Cabe recordar que Karim Benzema fue el nuevo Balón de Oro del fútbol mundial tras haberse coronado campeón de La Liga y de la UEFA Champions League.

Entre los nominados estaban nombres como Alexander Arnold, Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, Luka Modric, Erling Haaland, Virgil Van Dijk, etc. Sin embargo, Karim Benzema se llevó todos los aplausos y se quedó con el Balón de Oro 2022, supliendo a Robert Lewandowski que había ganado el año anterior.